Украинский завод «ФЭД» делает системы охлаждения для франко-итальянских спутников связи

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Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» занимается изготовлением систем охлаждения для спутников связи франко-итальянской компании Thales Alenia Space. Отмечается, что система охлаждения для спутников – это полностью новая технология. Ранее подобные системы использовалась только на космических станциях.

Начальник расчетно-перспективного отдела «ФЭД» Евгений Кононыхин отметил, что в спутнике работают компьютеры, излучатели и много других систем, выделяющих тепло. Разработанная система аккумулирует тепло и передаёт на теплообменники, которые затем излучают его в космос.

В ноябре 2015 года завод «ФЭД» победил в тендере на разработку и поставку теплообменника для спутника Thales Alenia Space. Реализация проекта началась в 2016 году. Сумма контракта на производство теплообменников составляет €2 млн.

Запуск первых спутников, в производстве которых принимает участие Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», планируется в первом квартале 2020 года.

Источник: Вечерний Харьков