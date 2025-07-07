Украина ввела санкции против 60 криптовалютных компаний, которые помогали рф отмывать деньги

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 60 юридических лиц, которые помогали рф выводить активы через криптовалюты. А также против 73 граждан рф, руководителей и владельцев перечисленных компаний, а также должностных лиц Центрального банка рф (в частности директоров департаментов полевых учреждений и международных расчетов).

Из списка 55 подсанкционных компаний являются российскими резидентами. Это:

19 крупнейших майнеров криптовалют (члены Ассоциации промышленного майнинга) — занимаются промышленным майнингом и созданием схем обхода санкций через криптовалюты.

17 операторов информационных систем для выпуска цифровых финансовых активов, часть уже под санкциями США.

19 компаний финансовой инфраструктуры рф: производители платежного оборудования, организаторы обмена заблокированными активами, посредники международных платежей в санкционных условиях.

5 операционных компаний криптобирж, вовлеченных в обход санкций:

ООО «А7» — оператор трансграничной платформы. 19 февраля 2025 выпустила стейблкоин A7A5, привязанный к российскому рублю. Под санкциями Великобритании с 20.05.2025. АО «Объединенные финансовые технологии» — платформа UFT Евразия для небанковских международных переводов, направленная на обход санкций. АО «Бифит» — разработчик софта для российских банков, в том числе подсанкционных. ООО «Инвестиционная палата» — организатор обмена заблокированными активами между российскими и иностранными инвесторами. ООО «КСК-ГРУПП» — услуги международных переводов, в частности в USD, EUR, как платежный агент.

Нерезиденты россии, против которых введены санкции:

TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кипр) — участник ООО «Атомайз», под санкциями США с 25.03.2024.

ЭКСМО РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобиржи EXMO.me, работает на рынок РФ, Беларуси, Казахстана, участвует в обходе санкций.

AWX Solutions FZ-LLC (ОАЭ) — управляет криптобиржей AWX.pro (ранее AWEX), под санкциями США.

Crypto Explorer DMCC (ОАЭ) — под санкциями США, управляет биржей AWEX, конвертирует криптовалюты, рубли и дирхамы ОАЭ.

Bitpapa IC FZC LLC (ОАЭ) — под санкциями США, пиринговая криптобиржа, ориентированная на российских пользователей.

Источник: Владислав Васюк