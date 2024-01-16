Новости Украина 16.01.2024 в 13:18 comment views icon

Украина и Великобритания запустили технологический мост UK-Ukraine TechBridge — для обмена IТ-опытом

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Украина и Великобритания запустили технологический мост UK-Ukraine TechBridge — для обмена IТ-опытом

Украинская и британская технологические экосистемы получили новую платформу для развития — UK-Ukraine TechBridge, которая «объединит потенциал украинской IТ-индустрии и опыт британского технологического сектора».

Платформа для обмена опытом будет сосредоточена на нескольких ключевых направлениях: развитие торговли, привлечение инвестиций и грантов, создание инноваций и образовательных программ в IТ от мировых компаний.

«Технологический сектор Украины оказывал весомую поддержку экономике страны в течение войны и является ключевой отраслью в обеспечении экономической устойчивости государства и его восстановлении. Выстраивая партнерские отношения между британским и украинским бизнесом и развивая инновации, мы даем толчок развитию торговли и помогаем заложить основы для долгосрочного восстановления Украины», — говорит министр промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани.

Запуск UK-Ukraine TechBridge состоялся в рамках Меморандума о сотрудничестве между технологическими экосистемами, который в ноябре прошлого года подписали Министерство цифровой трансформации Украины и Департамент бизнеса и торговли Правительства Великобритании.

«Мы уже зарекомендовали себя как одна из самых устойчивых технологических экосистем в мире. Так что готовы экспортировать и шерить этот опыт дальше. Важная часть этой инициативы — рескилинг- и апскилинг-программы для украинских IТ-специалистов. О своем опыте и экспертизе расскажут представители топовых мировых компаний — Cisco, Salesforce, Oracle», — рассказал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров.

В 2025 году работа UK-Ukraine TechBridge будет пересмотрена для оценки результатов и будущего распределения ресурсов.

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