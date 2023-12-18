Новости Софт 18.12.2023 в 18:43 comment views icon

Украинская налоговая оштрафовала PornHub на $5,5 тыс. – Гетманцев

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что украинская налоговая служба оштрафовала сайт для взрослых PornHub, не платящий так называемый «налог на Google».

«К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению», – сокрушается Данило Гетманцев.

Он напомнил, что известный сервис Onlyfans уже уплатил в государственный бюджет Украины с начала 2023 года $944,1 тыс. А вот PornHub избегает регистрации и уплаты налогов, хотя Украина — 14 по трафику в этом сервисе.

Владельцем сервиса PornHub является компания Aylo, штаб-квартира которой расположена в Монреале, Канада. Именно ее оштрафовали украинские налоговики, потому что она уклоняется от регистрации и не платит «налог на Google». В связи с этим к ней был применен штраф в размере $5543, а соответствующее НУР (налоговое уведомление-решение) направлено компании и в Агентство дохода Канады.

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