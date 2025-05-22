Украинская Sci-Fi драма «Ты — космос» получила трейлер и официальную дату релиза

После дебюта на Международном кинофестивале в Торонто фантастическая лента «Ты — космос» режиссера Павла Острикова наконец направляется в украинский прокат.

«Ты — космос» — это фантастическая трагикомедия, повествующая о космическом дальнобойщике Андрее, который перевозит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. После внезапного взрыва нашей планеты обломки уничтожают все вокруг и Андрей, казалось бы, остается последним человеком во Вселенной — пока на связь не выходит француженка Катрин, которая нуждается в помощи. Несмотря на расстояние и препятствия, мужчина решает спасти ее любой ценой.

Лента стала режиссерским дебютом для Павла Острикова в полном метре (ведущий YouTube-шоу «Точка сбора» и «Зов Ктулху»), который также написал сценарий. Главные роли взяли на себя Владимир Кравчук, Леонид Попадько, Дарья Плахтий и Алексия Депикер.

Для фильма команда разработала концепты космического корабля и интерьеров, построила пять жилых модулей и робота, который самостоятельно двигается в кадре. Съемки ленты стартовали еще в 2021 году, однако завершились только через два года, из-за полномасштабной войны, хотя Остриков вынашивал идею еще с 2015 года.

«За все эти годы она стала для меня всем: убежищем в трудные времена, воображаемым «макгафином», который вел меня вперед и, конечно, непростой головоломкой, которую я отчаянно пытался решить вместе с большой командой. Сейчас я испытываю только радость, что наконец эта история о последней любви во Вселенной встретится со зрителем… За этим фильмом стоит много усилий и труда большого количества людей, и я хочу поблагодарить каждого за то, что поверили в эту историю и отправились вместе со мной исследовать этот непостижимый космос», — сказал режиссер в интервью Детектор медиа в июле.

В украинском прокате «Ты — космос» стартует 20 ноября 2025 года.

Ранее первый современный украинский фильм о космосе завоевал главную награду на Фестивале европейского фантастического кино в Страсбурге, а также получил награду Navigator Pirx как лучший научно-фантастический фильм на Haapsalu Horror & Fantasy Film Festival. В феврале «Ты — космос» получил приз зрительских симпатий на Festival du premier film d’Annonay 2025 — 42f edition, а в марте приз жюри на фестивале научной фантастики в Вероне.