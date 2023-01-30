Украинской Википедии — 19 лет. Сегодня она насчитывает почти 1,3 млн статей и занимает 16 место в мире

Первая статья украинской Википедии — «Атом» — появилась на свет 30 января 2004 года. Ее начал киевлянин Юрий Ковальчук, который тогда проживал в японском городе Фудзи. Уже через четыре года украинская глава насчитывала более 100 тысяч статей, а в начале 2020 года их количество достигло миллиона.

На сегодня украинская версия Википедии насчитывает более 1 миллиона 226 тысяч статей и занимает 16 место среди 329 языковых разделов онлайн-энциклопедии. В 2022 году украиноязычная Википедия отметилась большим достижением — ее впервые посетили более одного миллиарда раз в год.

«Украиноязычный раздел Википедии – важный источник информации для украинцев и украинок, особенно во время войны. Октябрь прошлого года стал вторым по посещаемости местом в истории украинской Википедии — тогда ее просмотрели почти 110 миллионов раз. Статьи о российском вторжении в Украину и различные аспекты российско-украинской войны предоставляют важный контекст для миллионов людей. Сообщество волонтеров и волонтеров Википедии продолжает свою работу — каждый день появляется несколько сотен новых энциклопедических статей на украинском языке», Илья Корнийко, председатель Правления ОО «Викимедиа Украина».

Наполнение украинской Википедии занимается разветвленная сеть волонтеров и волонтеров из Украины и всего мира, а стать частью этого сообщества могут все желающие.

Каждый год до дня рождения энциклопедии «Викимедиа Украина» организует Викимарафон — кампанию по наполнению Википедии как можно больше новых статей. Все участники, которые до 1 февраля включительно создадут хотя бы одну статью с соблюдением правил марафона, получат сувениры с логотипом Википедии. В рамках Викимарафона также состоятся десятки офлайн-встреч во многих регионах Украины — от Прикарпатья до Харьковщины — и для украинцев за границей.