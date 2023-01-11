Війна, Арестович, Україна, Бандера та ЗСУ: названо найпопулярніші статті української Вікіпедії у 2022 році

Організація «Вікімедіа Україна» проаналізувала статистику відвідувань українського розділу Вікіпедії та виділила 50 найпопулярніших статей 2022 року.

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Зазначається, що головною подією минулого року для українців стало повномасштабне російське вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Це викликало зростання популярності Вікіпедії як надійного джерела достовірної інформації. За результатами 2022 року український розділ онлайн-енциклопедії переглянули понад мільярд разів – абсолютний рекорд.

Найпопулярнішою у 2022 році стала стаття «Російське вторгнення в Україну (2022)», яка отримала 3 715 590 переглядів. Також читачів дуже цікавили статті про деяких осіб, таких як Олексій Арестович (2-ге місце) та Степан Бандера (4-е місце). В п’ятірку лідерів також увійшли статті про Україну (3-е місце) та ЗСУ (5-е місце).

Загалом, минулого року у Вікіпедії часто цікавилися статтями на теми, пов’язані з захистом України від російської агресії: Збройні сили України, Головнокомандувач ЗСУ Валерй Залужний, Президент України та Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, «Привид Києва» (збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації), окремий загін спеціального призначення НГУ «Азов».

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Крім того, користувались великою популярністю статті про різноманітві види озброєння, які використовуються під час російсько-української війни: M142 HIMARS, Bayraktar TB2, БМ-21 «Град», «С-300». Також популярними були статті про російські ракетні комплекси: «Іскандер», «Калібр». І ще українці цікавилися російським ракетним крейсером «Москва», який пішов вказаним йому маршрутом.

Разом з тим, українці вперше активно цікавилися Республікою Китай (відома також як Тайвань).