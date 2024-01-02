Украинский IT-экспорт растет второй месяц подряд и достиг в ноябре $564 млн, однако показатель ниже, чем в прошлом году

Недавние результаты исследования IT Research Ukraine 2023 указывали, что украинский IT-экспорт в этом году впервые сократится и составит около $7 млрд (против $7,35 млрд в 2022 году). Это предположение частично подтверждают данные Нацбанка.

НБУ опубликовал новый отчет «Статистика внешнего сектора». Он свидетельствует, что в ноябре объем IT-экспорта из Украины составил $564 млн. Это на $35 млн больше, чем было в октябре, и на $43 млн больше, чем в сентябре 2023 года.

В то же время, наблюдается тенденция к уменьшению объемов украинского IT-экспорта. В ноябре 2022 года этот показатель составил $580 млн. Следовательно, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается уменьшение экспорта украинских IT-услуг на $16 млн или на 2,8%. В ноябре 2021 года IT-экспорт составил $675 млн. Большинство других месяцев года также демонстрируют негативную динамику по сравнению с 2022 годом. Следовательно, по результатам 2023 года действительно можно ожидать сокращения годового объема IT-экспорта из Украины.

Среди стран, принесших наибольшую сумму экспортных поступлений в IT-отрасли, США, Мальта и Великобритания.

Источник: DOU