Украинцы потеряли более 29 тыс. смартфонов в 2023 году — чаще всего воруют iPhone, Xiaomi и Samsung

В 2023 украинцы потеряли 29 015 смартфонов, что почти вдвое меньше (на 46%), чем до начала полномасштабного вторжения.

По данным МВД, за первые четыре месяца 2024 года зафиксировано 6,6 тысячи украденных/потерянных смартфонов — в 2,5 раза меньше, чем в соответствующий период 2021 года, и в 1,3 раза меньше, чем в прошлом году.

Наибольшее количество похищенных или потерянных мобильных телефонов в 2023 году зафиксировано в Киеве — 790 случаев (11,9% от общего количества), в Днепропетровской — 582 случая (8.8%), и в Запорожской области — 566 случаев (8,6%).

Среди потерянных моделей лидируют iPhone, Xiaomi и Samsung, и этот топ неизменен в течение нескольких лет. В этом году было похищено 2,2 тысячи смартфонов Xiaomi (33.8% от общего количества), более 1,4 тысячи телефонов Samsung (21.6%) и чуть меньше тысячи iPhone (14.2%).

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Источник: Опендатабот

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