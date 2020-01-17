«Укрпошта» в 2016-м и 2019-м. Посмотрите, как изменились основные показатели национального почтового оператора за три года





Кто бы что ни говорил про «Укрпошту», но за последние несколько лет национальный оператор почтовой связи заметно преобразился в лучшую сторону. Да, впереди еще немало работы, но в целом глупо отрицать позитивные изменения и то, что стратегия нынешнего менеджмента во главе с Игорем Смелянским оказалась достаточно эффективной. Собственно говоря, в прошлом году государственная компания наконец-то стала прибыльной и с тех пор основные показатели только растут. Доказательством тому служит вот это изображение с таблицей, где сравниваются основные показатели компании за 2016 и 2019 годы. Ее выложил в Facebook общественный активист Максим Дижечко, который и провел соответствующий анализ.

Как видим, выручка за этот период увеличилась почти двое — с 4,6 млрд грн до 8,2 млрд грн, а убытки (60 млн грн) сменились прибылью (600 млн грн). Объёмы отправлений по Украине увеличились с 46 тыс. посылок за год до 47 тыс. в сутки, а услуги международной доставки заметно расширились. Автопарк автомобилей обновили и увеличили — с 75 до 547 автомобилей. Как и было запланировано, в рамках модернизации инфраструктуры в отделения закупили 8300 новых ПК и 5000 POS-терминалов с поддержкой бесконтактной оплаты. Кроме того, «Укрпошта» начала активно использовать современные цифровые технологии и интернет для предоставления услуг и существенно увеличила доходы от сдачи незадействованных объектов недвижимости в аренду.

Повторимся, впереди предстоит еще много работы и будем надеяться, что «Укрпошта» продолжит двигаться в том же направлении и наконец-то запустит доставку с Amazon и не только.

Источник: Facebook