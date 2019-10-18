«Укрпошта» повысит тарифы с 1 января 2020 года на 10% и более

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Национальный почтовый оператор АО «Укрпошта» повысит стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей с 1 января 2020 года.

Приоритетные отправления подорожают на 10%, а неприоритетные – на 12,5%. Повышение стоимости услуг стало следствием решения, принятого Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) в начале сентября.

Стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом до 50 г подорожает с 8 грн до 9 грн (неприоритетные) и с 10 грн до 11 грн (приоритетные).

Пересылка простой письменной корреспонденции весом от 1 до 2 кг подорожает с 32 грн до 36 грн (неприоритетные) и с 40 грн до 44 грн (приоритетные).

Стоимость услуг по пересылке простых бандеролей весом до 250 г возрастёт с 12 грн до 13,50 грн (неприоритетные) и с 15 грн до 16,50 грн (приоритетные).

Пересылка простых бандеролей весом с 2 кг до 3 кг подорожает с 40 грн до 45 грн (неприоритетные) и с 50 грн до 55 грн (приоритетные).

Предельные тарифы на пересылку рекомендованных отправлений увеличатся на 14,2% — с 7 грн до 8 грн.

Вместе с тем, стоимость универсальных услуг по пересылке почтовых отправлений за границу осталась на уровне 2019 года.

Источник: «Интерфакс Украина»