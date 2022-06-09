«Укрпошта» увеличивает объемы карточных операций: +28,7% от общего количества и +113% от суммы пополнения карт

Компания «Укрпошта» сообщила о стабильном приросте объёмов карточных операций. Такая ситуация наблюдается с самого начала русско-украинской войны.

Так, в мае общее количества всех эквайринговых операций увеличилось на 28,7% (по сравнению с апрелем) и достигло 1,2 млн операций в месяц. Также возросло количество операций на один POS-терминал со 126 операций в апреле до 162 в мае.

Самой популярной остаётся услуга пополнения карт через POS-терминалы. В течение мая украинцы пополнили в отделениях «Укрпошты» карточные счета на сумму 135,8 млн грн, прирост по сравнению с апрелем составил рекордные 113%. Количество операций по пополнению карт в мае выросло на 78,6% по сравнению с апрелем и составило 49 тыс. (19 тыс. в феврале). Средний чек услуги в мае составил 2,7 тыс. грн против 2,3 тыс. в апреле и 2,1 тыс. в марте. Также за май на 31% возросло количество карточных оплат за товары и услуги и составило 991,6 тыс. операций против 755 тыс. в апреле.

Ещё в мае наблюдался прирост использования услуги по снятию наличных с карт через POS-терминалы «Укрпошты». В прошлом месяце общий объём таких операций составил 172 тыс. (прирос 7,8% к апрелю) на общую сумму 341 млн. грн. Больше всего услугой снятия наличных с карт пользуются в Донецкой и Сумской областях. Там прирост по количеству сделок по сравнению с апрелем составил 56% и 59% соответственно.