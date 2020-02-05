«Укрзалізниця» и Deutsche Bahn подписали еще один меморандум о взаимопонимании

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Как и было запланировано, 5 февраля «Укрзалізниця» и Deutsche Bahn подписали второе соглашение о стратегическом партнерстве в области железнодорожных транспортных перевозок. Напомним, впервые об этом было объявлено две недели назад на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а сегодня в Киеве состоялось формальное подписание второго документа. На встрече присутствовали премьер-министр Украины Алексей Гончарук и член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональд Пофалл.

«Конечно, мы понимаем, что на первом этапе сотрудничество между компаниями будет иметь более консультационный характер, однако мы надеемся, что со временем мы можем прийти к более глубоким формам сотрудничества», — сообщил Гончарук во время подписания документа.

Цель сотрудничества — разработка концепции для предоставления «Укрзалізниці» необходимой управленческой и технической помощи в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания.

Конкретные границы и дальнейшие условия будут согласованы сторонами в рамках отдельного Соглашения о стратегическом партнерстве. Это соглашение позволит выстроить план постепенной трансформации украинской железной дороги в течение нескольких лет и включать такие аспекты, как анализ и реорганизация различных направлений бизнеса, оптимизация операций и управления.

На начальном этапе стороны изучат состояние компании и составят Дорожную карту изменений. На этапе реализации проекта будут назначены руководители, ответственные за внедрение стратегической дорожной карты. Этот этап должен быть пройден не позднее чем до 31 декабря 2020 года. После этапа реализации, с 1 января 2021, следует управленческий этап, во время которого консалтинг-подразделение DB Engineering & Consulting будет оказывать«Укрзалізниці» поддержку в сфере управления согласно Ключевыми показателями эффективности.

Со всеми подробностями о различных аспектах сотрудничества «Укрзалізниці» и Deutsche Bahn вы можете ознакомиться в нашем предыдущем материале.

Увы, никаких новых подробностей формальное подписание соглашение не принесло, так что в вопросе касательно перехода «Укрзалізниці» в управление Deutsche Bahn по-прежнему нет полной ясности.

Напомним, сразу после анонса договоренности Алексей Гончарук сделал сенсационное заявление о передаче УЗ в управление немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn на 10 лет. В Deutsche Bahn после этого поспешили уточнить, что о передаче в управление речи не было, только консультации. Но уже на следующий день 24 января в Deutsche Bahn сделали еще одно заявление, что вопрос операционного управления МПС пока еще изучается.

Источник: hromadske.ua