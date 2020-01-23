Обновлено: «Укрзалізниця» перейдет в управление Deutsche Bahn на 10 лет. Мининфраструктуры и крупнейший немецкий железнодорожный оператор подписали меморандум о взаимопонимании

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Как и ожидалось, в рамках проходящего на этой недели Всемирного экономического форума в Давосе Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) заключило меморандум о взаимопонимании с Deutsche Bahn — крупнейшим железнодорожным оператором Германии. Он целиком и полностью посвящен сотрудничеству, а точнее содействию, в развитии «Укрзалізниці» (УЗ). То есть, да, Deutsche Bahn (DB) возьмется за реструктуризацию государственного оператора железнодорожных транспортных перевозок.

Для начала стоит вспомнить, что в сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и МИУ разработать план реструктуризации УЗ c разделением государственной компании на трех операторов: инфраструктурного, грузового и пассажирского. Процесс должен завершиться до конца 2021 года, но уже под присмотром нового руководства. Нынешний глава правления Евгений Кравцов уже написал заявление об отставке, которую в ближайшее время рассмотрит набсовет УЗ.



«Этот альянс — логичное продолжение Плана реструктуризации УЗ, который анонсировал Владимир Зеленский осенью 2019 года», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя подписание документа.



О чем конкретно речь в Меморандуме?

Соглашение получилось максимально кратким и размытым. В документе три основных пункта:

изучение возможности стратегического партнерства (альянса) между национальными операторами Украины (УЗ) и Германии (DB) для обмена опытом, практиками для повышения эффективности перевозок в Украине; оценка возможности сотрудничества для имплементации европейского опыта реформирования ж/д перевозок и адаптации директив ЕС. сотрудничество в области развития железнодорожной и подвижного состава с учетом современных стандартов экологичности и передовых технологий.

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Накануне в сеть попала черновая версия проекта меморандума, где говорилось, что Deutsche Bahn через свою дочернюю фирму DB Engineering and Consulting будет развивать грузовые и пассажирские перевозки (кроме военных), управлять инфраструктурой и курировать операционную деятельность УЗ. Также на первом этапе сотрудничества Deutsche Bahn предложить набсовету и Кабмину кандидата на должность главы правления УЗ и направить в Украину минимум 15 управляющих менеджеров для курирования различных направлений деятельности УЗ.



И хотя в финальной версии документа ничего такого нет, сегодня утром Алексей Гончарук сделал сенсационное заявление о передаче УЗ в управление немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn на 10 лет. При этом вчера он особо подчеркнул, что Украина полностью сохранит контроль над предприятием, а немецкие специалисты займутся реформированием управленческих механизмов предприятия. Увы, что конкретно подразумевается под этим, не уточняется.



«Да, мы хотим передать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям и новым стандартам», — заявил Гончарук.

Он добавил, что детали и условия еще согласовываются, но политическое решение уже принято.

Последний шанс

Прямо сейчас идет реформа УЗ — предприятие готовят к IPO, а парламент готовит соответствущий законопроект, допускающий приход частных инвесторов. Это откроет рынок грузовых ж/д перевозок для международных операторов, в том числе и для DB Cargo. Для УЗ сотрудничество с Deutsche Bahn — это своего рода спасательный круг и последний шанс.



«Предприятие находится в критическом техническом и финансовом состоянии, износ инфраструктуры запредельный. На протяжении последних 8 лет падают объемы перевозки грузов и пассажиров, компания не имеет средств для модернизации и обновления основных средств, ее разъедает коррупция». Валерий Ткачев, глава совета «Центра развития логистики.



Для УЗ это сотрудничество обеспечит доступ к дешевому европейскому финансовому ресурсу, интеграция в европейскую транспортную систему и привлечения прямых инвестиций.



Немецкие гарантии позволят легче привлекать прямые дотации из госбюджета Украины на модернизацию ж/д инфраструктуры. Реформа железной дороги в Германии во многом завязана на многомиллиардных правительственных дотациях. Например, в ближайшие 10 лет из федерального бюджета Германии на модернизации железных дорог будет выделено 62 млрд евро. Еще 24 млрд евро выделит непосредственно Deutsche Bahn.

В то же время за 28 лет независимости Украины правительство практически не инвестировало в развитие железнодорожного транспорта.

Также Ткачев заявляет, что сотрудничество между Deutsche Bahn и УЗ будет обоюдовыгодным.

В чем же выгода для Deutsche Bahn?

Самое очевидное — инфраструктура. УЗ принадлежит одна из крупнейших в Европе ж/д сетей, протяженностью 19 700 км, по которой перевозится ежегодно около 300 млн тонн грузов и 150 млн пассажиров. Для Deutsche Bahn это очень привлекательный и перспективный актив — возможность обеспечить дальнейшее устойчивое развитие бизнеса. Кроме того, в процессе модернизации украинской ж/д заказы получат производственные структуры в составе Deutsche Bahn.

Риски

После либерализации и открытия украинского рынка грузовой оператор DB Cargo может получить большое преимущество перед конкурентами, в том числе перед создавшимся грузовым оператором УЗ). Такого мнения придерживается профессор Украинского университета ж/д транспорта Андрей Прохорченко. Он также приводит в пример Польшу, когда проводила реформу ж/д рынка по немецкой модели, но выбрала другой путь, не предполагающий поглощение своего оператора и передачу контроля в руки немецкого топ-менеджмента. Благодаря этому PKP Cargo успешно конкурирует с DB Cargo и опережает его по объемам перевозки в Польше.



Что же, будет интересно посмотреть, чем в итоге для «Укрзалізниці» и Украины обернется этот альянс — дождутся ли украинцы сервиса европейского уровня по приемлемым ценам?

Обновлено: В Deutsche Bahn, комментируя заявление Гончарука, отметили, что договорились консультировать УЗ, а не управлять предприятием. Соответствующий ответ на запрос издания DW дала пресс-служба Deutsche Bahn.

«DB Engineering & Consulting — консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, которая работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет консультировать и поддерживать «Укрзалізницю» в предпринимательских и технических вопросах», — говорится в сообщении немецкой компании.

Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в «предварительном соглашении», подписанного 22 января в Давосе.

С другой стороны, как сообщили в Кабмине, в начале февраля в Киеве будет заключено Соглашение о стратегическом партнерстве между УЗ и DB. Не исключено, что в Давосе стороны договорились еще о чем-то, чего нет в Меморандуме. Кроме того, если немцы будут выбирать и утверждать менеджмент, выстраивать структуру компании, можно сказать, что это и есть управление де-факто. Как бы там ни было, пока лучше не делать поспешных выводов и подождать подписания соглашения.

Источник: МИУ и Liga.net