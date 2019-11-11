«Укрзалізниця»: На конец октября 60% всех ЖД-билетов реализовывалось в онлайне, с начала 2019 года в интернете было продано более 25 млн билетов

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С начала 2019 года в интернете было продано более 25 млн билетов на поезда «Укрзалізниці». При этом на конец октября текущего года уже 60% билетов реализовывалось через онлайн-сервисы, сообщил председатель правления АО «Укрзалізниця» Евгений Кравцов.

«С момента внедрения онлайн-продажи билетов в 2009 году через интернет уже оформлено почти 117 млн ​​билетов. Ежегодно мы наблюдаем увеличение популярности этой услуги. Так, еще год назад через интернет покупало 50% наших клиентов, а в 2017-м — 41% », — отметил Евгений Кравцов.

Билеты через интернет можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения, поезда международного сообщения с Польшей, а также поезд «Четыре столицы» Киев — Минск — Вильнюс — Рига. Покупая билет через интернет, пассажир самостоятельно выбирает нужный поезд, тип вагона и место. Важно то, что онлайн можно оформить льготные билеты: для людей с инвалидностью, студентов, детские и т.д.

На международные поезда, курсирующие в сообщении со странами СНГ, пассажиры в режиме онлайн могут оформить и оплатить проезд, после чего получат бланк заказа на электронную почту, который обязательно необходимо обменять в железнодорожной кассе Украины на обычный билет.

В начале сентября «Укрзалізниця» сообщила, что продала за прошедшее лето 8,6 млн электронных билетов, а общее количество приобретенных в онлайне ЖД-билетов превысило отметку 112 млн штук.

Напомним, что на прошлой неделе Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) начал испытывать новый отечественный дизель-поезд ДПКр-3 для маршрута Kyiv Boryspil Express.

Источник: Укрзалізниця