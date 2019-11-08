Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) начал испытывать новый дизель-поезд ДПКр-3 для маршрута Kyiv Boryspil Express (фотогалерея)

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«Укрзалізниця» пообещала до конца текущего года запустить на маршруте Kyiv Boryspil Express новый поезд украинского производства и, похоже, что данное обещание будет выполнено в срок. Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) уже начал испытывать новый дизель-поезд ДПКр-3, преднзначенный для Бориспольского экспресса, испытания по специальной программе будут проходить более месяца.

Региональный дизель-поезд ДПКр-3 — второй отечественный дизель-поезд, созданный на КВСЗ. Он состоит из трех вагонов, причем два из них, которые являются головными, моторные и один промежуточный — безмоторный. Моторные вагоны комплектуются силовыми установками мощностью 588 кВт с усиленным экологическим стандартом отработанных газов силовой установки.

Всего в трех вагонах 170 мест для пассажиров. В промежуточном вагоне первого класса кресла расположены по схеме 2х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части не менее 490-500 мм. Они имеют широкие удобные подлокотники и индивидуальные розетки с USB-разъемом.

В головных вагонах второго класса кресла расположены по схеме 3х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части — не менее 450 мм. Между креслами один подлокотник, индивидуальные розетки. В каждом из вагонов будут по два багажных стеллажа.

Для быстрой посадки и высадки пассажиров предусмотрены 12 двустворчатых автоматических входных дверей — по четыре на каждый вагон. Есть специальный выдвижной пандус для посадки-высадки пассажиров с особенными потребностями в колясках.

Для эксплуатации в холодное время года предусмотрено шесть жидкостных обогревателей, по два на каждый вагон. Это позволяет обеспечить надежную работу системы отопления и сократить время на предварительный подогрев салона и силовых установок перед запуском в зимний период. Предусмотрен и электроподогрев салона при неработающих силовых установках и отоплении.

Напомним, что скоростной ЖД-экспресс Kyiv Boryspil Express, соединивший центральный ЖД-вокзал Киева и Международный аэропорт «Борисполь», был запущен 30 ноября 2018 года. Поезда Kyiv Boryspil Express выполняют 28 оборотных рейсов в сутки, время в пути составляет порядка 40 минут, стоимость проезда — 80 грн.

Источник: КВСЗ