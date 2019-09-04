«Укрзалізниця» продала за прошедшее лето 8,6 млн электронных билетов, а общее количество приобретенных в онлайне ЖД-билетов превысило отметку 112 млн штук

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Несмотря на проблемы с фирменным онлайн-сервисом по продаже билетов booking.uz.gov «Укрзалізниця» смогла продать за прошедшее лето 8,6 млн электронных билетов. Общее количество электронных билетов, которые были реализованы с момента запуска онлайн-системы в 2012 году, составило 112 млн штук.

Продажу первых 100 млн билетов с помощью онлайн-системы «Укрзалізниця» отпраздновала в начале мая 2019 года. Доля билетов, оформленных с помощью электронных сервисов постоянно растет — в 2018 году она составляла 48% от общих продаж, а в текущем году выросла до 56%.

«Укрзалізниця» напомнила, что ЖД-билеты в онлайне, включая льготные, можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения. Эта услуга также доступна для пассажиров поездов международного сообщения с Польшей, а также поезда «Четыре столицы» (Киев-Минск-Вильнюс-Рига).

Ранее «Укрзалізниця» публично обвинила фирму «Уніт» — разработчика фирменного онлайн-сервиса по продаже билетов booking.uz.gov — в финансовых махинациях на сумму более 50 млн грн только за период 2017-2018 г.г. После этого УЗ решила разработать собственную систему онлайн-продажи билетов, чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем.

Источник: Укрзалізниця