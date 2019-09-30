Правительство собирается рассмотреть вопрос о разделении «Укрзалізниці» на три компании
Кабмин, возможно, разделит «Укрзалізницю» на три компании. Об этом в интервью изданию «Радио Свобода» заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По словам чиновника, согласно «законопроекту, который в настоящее время находится в процессе разработки с парламентариями», одна из новых компаний будет отвечать за железнодорожную инфраструктуру и доступ к ней, за дальнейшую электрификацию, а также заниматься капиталовложениями в поддержку, эксплуатацию и развитие сети.
Вторая компания должна заняться пассажирскими перевозками, которые в настоящее время являются «проблемными» и «убыточными», и минимизировать убытки от них. Третья компания займется прибыльной частью – осуществлением грузовых перевозок.
После такого разделения, уточнил Криклий, изменится и структура руководства «Укрзалізниці»: в частности, у нее, по факту, появится три отдельных руководителя.
Источник: «Радио Свобода»