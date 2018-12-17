«Укрзалізниця» хвастается, что ее экспресс Kyiv Boryspil Express уже перевез почти 20 тыс. пассажиров на 600+ рейсов. Но это меньше $100 выручки на один рейс

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Запущенный 30 ноября скоростной экспресс Kyiv Boryspil Express из ценрального ЖД-вокзала Киева в Международный аэропорт «Борисполь» по итогам первых трех недель совершил более 600 рейсов, на которые суммарно было продано почти 20 тыс. билетов. Такие цифры в недавнем интервью Подробности-ТВ привел Александр Красноштан, глава департамента по организации внутренних и международных перевозок дальнего следования «Укразалізниці». Он ясно дал понять, что оператор считает запуск успешным и выразил уверенность, что экспресс станет прибыльным проектом, окупившись меньше чем за 10 лет.

Прежде всего напомим, что экспресс «ЖД-вокзал — аэропорт «Борисполь» обошелся в сумму порядка 580 млн грн.

За год компания ожидает провезти 2,5 млн пассажиров и выручить с продажи билетов 200 млн грн доходов. Вот толькот эти планы на фоне озвученной Красноштаном статистики выглядит крайне оптимистичными, если не сказать больше — нереалистичными.

Путем несложных вычислений можно подсчитать, что за эти 20 тыс. билетов выручила 1,6 млн грн (билет на экспресс — 80 грн). Таким образом, выходит, что среднем за один рейс Kyiv Boryspil Express перевозит 33 пассажира и зарабатывает 2640 грн. То есть, сейчас один рейс в среднем приносит «Укразалізниці» меньше $100.

Интересно, какая часть из этих $100 останется (и останется ли вообще), если пропорционально вычесть из нее затраты на топливо, расходы на оплату труда персонала (проект создал 100 новых рабочих мест), амортизацию и прочие операционные расходы.

Тут также можно вспомнить, что Kyiv Boryspil Express сейчас совершает 21 рейс в сутки вместо изначально планируемых 30. И о планах «Укрзалізниці» уже в следующем году интегрировать Kyiv Boryspil Express с киевским метро, построив новую платформу на Выдубичах.

Источник: Подробности-ТВ