«Укрзалізниця» собирается интегрировать Kyiv Boryspil Express с киевским метро, построив новую платформу на Выдубичах

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Запуск железнодорожного экспресса Kyiv Boryspil Express между ЖД-вокзалом столицы и аэропортом «Борисполь» не обошелся без проблем, однако радует, что его создатели продолжают думать о дальнейших перспективах его развития.

В частности, и.о. председателя правления Укрзалізниці Евгений Кравцов сообщил, что компания планирет построить на Выдубичах новую платформу для экспресса и интегрировать ее с одноименной станцией метро. Таким образом, на маршруте ЖД-вокзал — аэропорт «Борисполь» появится еще одна промежуточная остановка, помимо «Дарницы».

Напомним, что спустя всего один день после официального запуска, сломался рельсобус производства польской компании Pesa Bydgoszcz SA, отправленный со столичного ЖД-вокзала в 11:01. В итоге вместо запланированных 37 минут в дороге он провел два часа, добравшись до пункта назначения на буксире у другого поезда.

Несмотря на опоздание, все пассажиры Kyiv Boryspil Express успели на свои рейсы, за исключением одного пассажира, которого перерегистрировали на авиарейс, который отправился на день позже.

Источник: Укрзалізниця