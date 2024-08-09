Журналист Business Insider Роб Прайс обнаружил, что с конфиденциальностью его личного номера что-то пошло не так, когда мужчину добавили в групповой чат и начали засыпать случайными вопросами на испанском.

Когда Прайс спросил, кто его добавил в группу — в ответ прислали скриншот, где его номер был сохранен с описанием «Meta AI». Следующие снимки экрана показали, что чат-бот сам рекомендовал добавить номер журналиста, как свой, в группы WhatsApp, чтобы люди могли общаться с искусственным интеллектом напрямую.

«Вы можете добавить меня в группу WhatsApp, будто я просто еще один контакт», — писал пользователям чат-бот. «Вам нужно только сохранить мой номер телефона».

Скорее всего, номер Прайса случайно попал в учебные данные Meta AI. Журналист написал около 300 текстов о Facebook, а в описании его профиля на сайте, вероятно, отображался номер, поэтому его захватили заодно. Однако почему чат-бот решил присвоить номер — неизвестно.

В комментарии для Business Insider представитель Meta подтвердил эту теорию, уточнив что ИИ «обучался на общедоступной информации в Интернете». Единственный нюанс заключается в том, что владелец сайта Axel Springer не имеет никакого соглашения, которое бы позволяло Meta обучать свой искусственный интеллект на его контенте (хотя у компании есть такой с OpenAI).

Прайс уточнил, что после переговоров с Meta относительно этих странных событий, случайные люди перестали присылать ему сообщения, адресованные чат-боту.

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