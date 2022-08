The Last of Us Part I — финальный трейлер ремейка игры Naughty Dog 2013 для PS5

До выхода игры The Last of Us Part I осталось немногим больше недели. И накануне выпуска разработчики опубликовали релизный трейлер ремейка. Ролик демонстрирует персонажей, сцены сражений с различными врагами с использованием различного оружия, а также голыми руками.

The Last of Us Part I является ремейком оригинальной игры 2014 года. При его подготовке разработчики сосредоточились на улучшении графики игры (хотя новый облик главной героини нравится далеко не всем поклонникам оригинала). Система анимации персонажей подверглась существенной переработке.

Помимо графики изменения также затрагивают геймплей. Разработчики ранее говорили, что ИИ врагов и компаньонов улучшен. Кроме того, появятся дополнительные игровые режимы, а игровые ролики будут сопровождаться аудиоописанием для доступности. Дополнительно была улучшена работа системы обратной тактильной связи и активно используются адаптивные триггеры.

Ремейк получил более современную систему управления неигровыми персонажами из The Last of Us Part 2. Это позволяет им лучше работать сообща и придумывать более сложную тактику, чем просто «бежать прямо на человека с дробовиком». Это должно сделать сражения более напряжёнными.

Релиз The Last of Us Part I запланирован на 2 сентября 2022 года для PlayStation 5, а версия для ПК появится позже.