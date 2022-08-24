Новости

The Last of Us Part I — финальный трейлер ремейка игры Naughty Dog 2013 для PS5

The Last of Us Part I — финальный трейлер ремейка игры Naughty Dog 2013 для PS5

До выхода игры The Last of Us Part I осталось немногим больше недели. И накануне выпуска разработчики опубликовали релизный трейлер ремейка. Ролик демонстрирует персонажей, сцены сражений с различными врагами с использованием различного оружия, а также голыми руками.

Помогаем

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

The Last of Us Part I является ремейком оригинальной игры 2014 года. При его подготовке разработчики сосредоточились на улучшении графики игры (хотя новый облик главной героини нравится далеко не всем поклонникам оригинала). Система анимации персонажей подверглась существенной переработке.

Помимо графики изменения также затрагивают геймплей. Разработчики ранее говорили, что ИИ врагов и компаньонов улучшен. Кроме того, появятся дополнительные игровые режимы, а игровые ролики будут сопровождаться аудиоописанием для доступности. Дополнительно была улучшена работа системы обратной тактильной связи и активно используются адаптивные триггеры.

Курс
Full Stack вечірній
Отримуйте завдання від фахівців, що практикують, і вчіться у вільний від роботи час
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Full Stack вечірній

Ремейк получил более современную систему управления неигровыми персонажами из The Last of Us Part 2. Это позволяет им лучше работать сообща и придумывать более сложную тактику, чем просто «бежать прямо на человека с дробовиком». Это должно сделать сражения более напряжёнными.

Релиз The Last of Us Part I запланирован на 2 сентября 2022 года для PlayStation 5, а версия для ПК появится позже.

Геймплейное видео The Last of Us Part 1 показывает, как ведётся бой в ремейке


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить