UNIT.City спільно з BMW та MINI запустив у Києві каршерінговий сервіс електромобілів U.Go





Інноваційний парк UNIT.City разом із BMW Україна та MINI запустив сервіс електрокаршерінгу U.Go на основі моделей BMW i3 і MINI Cooper SE. Мета проекту — розвивати мобільність, засновану в тому числі на спільному використанні транспорту. Київ став першим містом в Україні, де BMW і MINI Україна вирішили протестувати нову модель каршерінга.

Зараз скористатися сервісом можуть резиденти і співробітники парку UNIT.City, у яких є водійське посвідчення та досвід керування авто понад 2 роки. Перші 2 години користування автомобілями — безкоштовні, наступні години оплачує компанія, в якій працює резидент (199 гривень — третя година, кожна наступна — 499 гривень).

«Коли забув щось вдома, коли терміново потрібно в центр, коли просто хочеш розвіятися… — відсьогодні новенькі електричні автівки завжди доступні! Просто бронюєш час і вирушаєш в дорогу. Перші 2 години безкоштовно, далі — сплачує компанія-резидент (ми б хотіли зробили цей сервіс цілком безоплатним, однак дехто, мабуть, не зміг би утриматись від поїздки на Київське море замість чергової наради). При цьому користувачам не потрібно довго реєструватись, заповнювати анкети чи збирати купу документів: одного разу верифікувавшись в системі, автівки бронюються у три кліки» — зазначили в UNIT.City.

Для того, щоб взяти машину, потрібно верифікувати за допомогою діджитал-асистента UNIT.City, забронювати електромобіль і в зазначений час забрати ключі в Центрі Резидентів. Після кожної поїздки автомобілі повертаються в парк і проходять повну санітарну обробку.

«Коли UNIT.City буде добудований — це буде місце без машин. У нас будуть перехоплюючі хаби, а таким сервісом, як U.Go, зможуть користуватися всі резиденти парку. Для бізнесу це буде актуально днем, для тих, хто буде жити тут — вранці або ввечері «, — прокоментував керуючий партнер інноваційного парку UNIT.City Костянтин Євтушенко.

Джерело: UNIT.City