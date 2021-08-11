Уряд України продовжив адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року





Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд України вирішив продовжити адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року. За його словами, поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом.

«Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%. Крім того, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі» — зазначив Денис Шмигаль.

Учора Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) і діти продовжуватимуть навчання. Міністр також зазначив, що МОН спільно з Міністерством охорони здоров’я опрацьовує різні варіанти організації освітнього процесу, щоб він був безперервним і відбувався у безпечному середовищі.

Джерело: Денис Шмигаль