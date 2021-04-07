Успех Galaxy S21 помог Samsung существенно нарастить выручку и прибыль в минувшем квартале

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Samsung Electronics опубликовала предварительную оценку финансовых результатов первого квартала финансового 2020 года — южнокорейский производитель прогнозирует отличные финпоказатели, залогом которых стали хорошие продажи флагманской линейки смартфонов Galaxy S21.

Консолидированный доход за отчетный период южнокорейский гигант оценивает в 65 трлн вон ($58 млрд). Для сравнения: год назад этот показатель был равен 55,33 трлн вон, а в четвертом квартале 2020-го — 61,55 трлн вон. То есть, в годовом выражении выручка выросла на17,5%, а в квартальном — на 5,6%.

Операционная прибыль ожидается на уровне всего 9,3 трлн вон ($8,3 млрд), что соответствует росту на 44% по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года (6,45 трлн вон).

Полный отчет, как обычно, будет опубликован только в конце месяца. Тогда и станут известны подробности о финансовых результатах отдельных подразделений Samsung.