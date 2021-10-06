Издание Business Insider со ссылкой на собственные источники сообщило, что интернет-гигант уже более двух лет работает над новым проектом под кодовым названием Project Pulse. Данное устройство будет представлять собой умный холодильник с поддержкой голосового помощника Alexa, который сможет без участия пользователя распознавать продукты на своих полках, а также следить за тем, чтобы наиболее активно и регулярно используемые продукты не заканчивались. В проекте будут использоваться те же технологии машинного зрения и искусственного интеллекта, которые уже работают в реальном мире в фирменных «робосупермаркетах» Amazon Go.

Самое важное достоинство будущей системы заключается в том, что пользователю не нужно будет вводить список необходимых продуктов вручную. Холодильник самостоятельно изучит привычки своего хозяина, а затем построит прогнозную модель, чтобы определить оптимальное время покупки. К примеру, если пользователь любит кофе со сливками, а они заканчиваются, то холодильник заблаговременно закажет следующую упаковку — естественно, любимого бренда и конечно же в фирменном онлайн-магазине Amazon или ближайших офлайн-магазниах Amazon Fresh или Whole Foods.

Холодильник также сможет самостоятельно отслеживать дату истечения срока годности, после наступления которой закажет свежие продукты и предложит хозяину утилизировать просроченные. Из интересных особенностей — система сможет предлагать рецепты, подходящие под стиль питания пользователя (или продукты в наличии) — как только хозяин одобрит их, сразу последует заказ необходимых для их приготовления ингредиентов. В этом случае холодильник наверняка сможет работать совместно с фирменными фитнес-сервисами Halo, Halo Fitness и Halo Nutrition.

По данным инсайдеров, Amazon работает исключительно над умной частью холодильника, а для производства основы заключит партнерство с одним из лидеров рынка, например с Samsung и LG. Интересно, что эти бренды уже работали над проектами умных холодильников, однако Amazon рассчитывает вывести свой продукт на новый технологический уровень.

Умные холодильники LG и Samsung

P.S. Надеемся, умный холодильник Amazon подружится с домашним роботом Astro, который сможет получать от него прохладительные напитки без участия человека.

Источник: The Verge, Business Insider