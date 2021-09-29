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Помимо робота-помощника Astro компания Amazon представила сразу несколько интересных устройств и сервисов, которые призваны дополнить экосистему компании. Презентация Devices & Services шла чуть больше часа, однако для самых нетерпеливых компания сделала суперкороткую версию длительностью всего одну минуту.

Ниже представлены обе версии мероприятия:





Одной из самых интересных новинок стал крупнейший представитель умных экранов Echo под названием Echo Show 15. В отличие от весьма компактных предшественников новинка располагает полноценным 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD 1080p, который можно установить на столе, тумбочке или повесить на стену в горизонтальной или вертикальной ориентации.

Устройство получило новый процессор Amazon AZ2 Neural Edge с поддержкой всех последних технологий Alexa. В частности, благодаря системе visual ID дисплей способен распознать конкретного члена семьи и вывести на экран предназначенную именно для него инфомацию — расписание дня, напоминания, список покупок, трафик на маршруте, новости и т.п. Echo Show 15 также можно использовать в качестве решения для развлечний, так как он поддерживает сервисы Prime Video, Netflix, Hulu и т.д.

Стоимость умного дисплея Echo Show 15 составляет $249.99 (столько же стоит 10-дюймовый Echo Show 10), поставки начнутся в ближайшее время, подставки и другие аксессуары продаются отдельно.

Не менее интересной новинкой стал Amazon Glow — компактный интерактивный проектор для детей, которые смогут с его помощью играть в игры, рисовать картинки, читать книги, общаться и т.д.

Устройство проецирует изображение с диагональю 19 дюймов на стол или любую другую ровную поверхность, при этом камера отслеживает движения рук пользователя, добавляя проецируемому изображению сенсорные возможности. В отличие от максимум 10-дюймового планшета изображение Glow в четыре раза крупнее, а вдобавок его нельзя разбить. Помимо этого устройство получило 8-дюймовый дисплей, который можно использовать для видеозвонков с друзьями и родителями.

Благодаря подписке Amazon Kids+ дети получат доступн к тысячам книг, интерактивных игр (шахматы, шашки) и развлечений (головоломки, пазлы, раскраски) с сенсорным управлением и тактильными возможностями. Благодаря функции Object scanning ребенок сможет отсканировать любимую игрушку или удачный рисунок, перенеся его из реального мира в цифровой. Стартовая стоимость Amazon Glow составит $249.99 (позже ее обещают поднять до $299.99), приобрести его можно только по приглашению.

Компания Amazon обновила экосистему фитнес-устройств и сервисов Halo. Теперь помимо безэкранного фитнес-браслета Halo пользователи смогут приобрести новый фитнес-трекер Halo View с AMOLED-экраном, а также подписаться на сервисы Halo Fitness и Halo Nutrition.

Браслет Halo View умеет считывать все ключевые фитнес-показатели, включая активность, сердцебиение, качество сна, уровень кислорода в крови и температуру кожи. Заряда батареи должно хватать на 7 дней эксплуатации, а полный заряд батареи занимает 90 минут.

Вместе с покупкой нового браслета Halo View стоимостью $79.99 пользователи получают годовую подписку на все вышеперечисленные сервисы Halo.

Базовый сервис позволяет проконтролировать состояние тела, для этого фотографии пользователя анализируются с помощью компьютерного зрения и машинного обучения, после чего создается индивидуальную 3D-модель с указанием индекса массы тела и процент жира в организме. Сервис Halo Fitness предоставляет доступ к огромной библиотеке тренировок, а Halo Nutrition выдает персонализированные диеты по правильному питанию и диетам.

Известная ранее по камерам наблюдения компания Blink представила свой первый умный дверной звонок Blink Video Doorbell с ценником всего $49.99. Данное устройство призвано составить конкуренцию модели начального уровня Ring Video Doorbell Wired стоимостью $59.99 (Оба бренда — Blink и Ring — принадлежат Amazon).

Новинку можно установить по проводной или беспроводной схеме, во втором случае заряда батарей (два AA-аккумулятора) должно хватить на два года использования. Камера дверного звонка снимает видео в качестве 1080p HD днем и ночью, обеспечивает двухсторонню аудиосвязь и выводит изображение на умные мониторы Amazon Echo, в том числе по команде голосовому помощнику Alexa. В камеру также встроен датчик движения, так что уведомление о госте и видеосъемка происходят еще до того, как человек нажмет на кнопку вызова.

Видеоролики о посетителях записываются в облачное хранилище (нужна подписка Blink Subscription Plan) или же в локальное хранилище Blink Sync Module 2 (приобретается отдельно). Помимо дверного звонка компания также представила LED-подсветку Blink Floodlight Camera Mount и «солнечное» зарядное устройство Blink Solar Panel Mount для камер Blink Outdoor — оба устройства стоят $139.98 и $129.98 соответственно в комплекте с камерой Blink Outdoor.

Источник: Amazon