Утечка данных пользователей Facebook показала, что Марк Цукерберг предпочитает использовать конфиденциальный мессенджер Signal, а не собственный WhatsApp

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Во время недавней утечки в открытом доступе оказались персональные данные 533 млн пользователей Facebook. Среди прочих, в утечке оказалась и учётная запись генерального директора Facebook Марка Цукерберга.

Таким образом, в сеть утекли сведения об имени, расположении, контактном номере, идентификаторе и других данных Цукерберга. И это позволило узнать некоторые дополнительные сведения о Марке. Например, тот факт, что глава Facebook использует не принадлежащий его компании мессенджер WhatsApp, а конкурирующий сервис Signal.

Это может иметь смысл, так как основной акцент при разработке сервиса Signal был сделан на приватность и конфиденциальность. Сервис WhatsApp в этом отношении предлагает меньше возможностей. К тому же, в следующем месяце в WhatsApp начнёт действовать новая политика конфиденциальности, которая облегчит доступ к данным с целью рекламы.

Вместе с тем, тот факт, что Марк Цукерберг предпочитает использовать Signal, свидетельствует о меньшем уровне доверия к собственному сервису WhatsApp и его правилам конфиденциальности. Эти проблемы пользователи сервиса поднимали ранее.

Источник: wccftech