Утечка подтверждает характеристики Xiaomi Mi Mix 4: 90-Гц экран-водопад, 108-Мп камера и поддержка 40-ваттной беспроводной зарядки

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Сегодня Xiaomi анонсировала технологию сверхбыстрой беспроводной зарядки Mi Charge Turbo мощностью 30 Вт, которая дебютирует в новом смартфоне Xiaomi Mi 9 Pro 5G, и две беспроводные зарядки мощностью 30 Вт. Официальная премьера Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который будет улучшенной версией модели Mi 9, ожидается в ближайшее время, как и анонс нового флагманского смартфона линейки Xiaomi Mi Mix. И вот сейчас из Китая подоспела очередная утечка, подтверждающая основные характеристики грядущей новинки.

Итак, подтверждается использование в смартфоне дисплея-водопада с сильно загнутыми по бокам сторонами, как у предстоящих Vivo Nex 3 и Huawei Mate 30/Mate 30 Pro, многомодульной основной камеры с главенствующим сенсором Samsung ISOCELL Bright HMX разрешением 108 Мп и выезжающей фронтальной камеры. Источник уточняет, что преемник нынешнего Xiaomi Mi Mix 3 получит экран с поддержкой частоты обновления 90 Гц.

Помимо инновационных дисплея и камеры новинка также получит Qualcomm Snapdragon 855+, модем 5G, до 12 ГБ оперативной и до 1 ТБ флэш-памяти.

Что интересно, новые данные указывают на поддержку беспроводной зарядки Mi Charge Turbo мощностью 40 Вт, которая, как было сказано на сегодняшней презентации, пока только разрабатывается в исследовательских лабораториях компании.

Следующая крупная презентация Xiaomi пройдет в Пекине 24 сентября. Предполагается, что именно в этом день нам покажут и Xiaomi Mi 9 Pro 5G, и новый Xiaomi Mi Mix, который с большой вероятностью откажется от форм-фактора слайдера в пользу моноблочной конструкции с выезжающей фронтальной камерой. Также ранее проскакивала информация, что Xiaomi больше не может использовать торговую марку Mix в Китае и новая модель получит новое название, предположительно, Mi α.

Источник: Gizmochina