Утечки Samsung Galaxy S26: NFC именно там, где нужно, и обновление камеры Ultra

Samsung готовит обновление для будущей серии Galaxy S26, которое коснется сразу двух важных направлений — мобильных платежей и мобильной фотографии. По информации осведомленных источников, новые смартфоны впервые получат вторую NFC-антенну, расположенную в верхней части корпуса. Она дополнит уже имеющуюся антенну, которая по-прежнему останется возле модуля камеры.

В отличие от большинства Android-смартфонов, где NFC-антенна находится ближе к середине корпуса, новый подход Samsung повторяет решение Apple. Компания из Купертино уже давно разместила блок NFC в верхней части своих iPhone. Такой шаг должен сделать платежи бесконтактными не только по замыслу, но и на практике — не придется угадывать, где именно прикладывать смартфон к терминалу. Это особенно актуально для тех, кто пользуется смартфоном как считывателем NFC в приложениях вроде Square.

Согласно источнику, Samsung потратила немало времени на техническое решение патентных ограничений, чтобы реализовать это изменение. Интересно, что новость о новой антенне появилась вскоре после обновления стандарта NFC, которое увеличило дальность передачи сигнала — специально с прицелом на мобильные платежи.

Кроме NFC, изменения коснутся и основной камеры флагманской модели Galaxy S26 Ultra. Известный инсайдер Ice Universe сообщил, что Samsung снова использует свой 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP2, но на этот раз будет новый объектив с более широкой диафрагмой f/1.4 (против f/1.7 у Galaxy S25 Ultra).

Это означает, что камера сможет улавливать больше света, а следовательно, качество снимков в условиях слабого освещения должно улучшиться. Кроме того, широкая диафрагма обеспечивает меньшую глубину резкости, что позволяет лучше размывать фон, это особенно хорошо проявляется на портретах. Это не прорыв, но на фоне незначительных ежегодных изменений в мобильной фотографии — шаг вперед, который может существенно изменить опыт съемки в ночных условиях.

Пока речь идет не о революции, а о работе над мелочами. Однако эти аспекты существенно влияют на пользовательский опыт. Эти обновления смогут на практике почувствовать пользователи новых смартфонов. Серия Galaxy S26 ожидается уже в начале следующего года, вероятно — в январе.

Источник: 9to5google, androidpolice