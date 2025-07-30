Новости Устройства 30.07.2025 comment views icon

Samsung обновляет линейку — Galaxy S26 будет три, но без базовой модели

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Samsung обновляет линейку — Galaxy S26 будет три, но без базовой модели

Указание на модельный ряд Samsung Galaxy S26 энтузиасты нашли в коде One UI 8. Похоже, базовый S26 «повышают» — надеемся, не только по названию.

Это не первое изменение, которое приписывают новому поколению южнокорейских смартфонов. Уже давно ходят слухи, что Samsung заменит телефон Plus на новый Edge, которые пока остаются слухами, даже после выхода первого Galaxy Edge. По новым данным, следующее поколение флагманов будет более премиальным.

Сайт Android Authority нашел вероятные доказательства того, что Samsung обновит свою флагманскую линейку до Galaxy S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra. По сообщениям, для линейки Galaxy S24 Samsung использовала внутреннее кодовое название Eureka, где E1, E2 и E3 соответствуют моделям Standard, Plus и Ultra соответственно. Серия Galaxy S25 получила кодовое название Paradigm, а отдельные модели обозначены как PA1 (S25), PA2 (S25 Plus) и PA3 (S25 Ultra).

В предыдущих отчетах указывалось на внутренние кодовые названия NP1, NP2 и NP3 для серии Galaxy S26, где NP означает Next Paradigm. Однако исследование One UI 8 и выводы сайта противоречат этим предыдущим утечкам. Вместо этого внутренние сборки ссылаются на три устройства с пометками M1, M2 и M3, которые соответствуют Galaxy S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra.

Samsung оновлює лінійку — Galaxy S26 буде три, але без базової моделі

Напомним, по слухам Apple в этом году представит четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и Pro Max. Из этой линейки также выпал увеличенный относительно базового Plus. В идеале, если Samsung копирует изменения Apple и Google, Galaxy S26 Pro должен иметь те же характеристики, что и Ultra, только быть меньше. Но более вероятным является незначительное «подтягивание» характеристик.

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В отличие от Apple iPhone 17, которые выйдут осенью, до релиза Samsung Galaxy S26 осталось около полугода. Вероятно, Samsung воспользуется изменениями для повышения цены, однако Galaxy Edge не показал того коммерческого потенциала, на который рассчитывала компания.

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