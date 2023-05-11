Google представила телефон Pixel 7a ($500), планшет Pixel Tablet ($500) и складной смартфон Pixel Fold ($1800)

На презентации Google I/O компания представила три новых устройства Pixel: телефон Pixel 7a, планшет Pixel Tablet и складной смартфон Pixel Fold. Для тех, кто следит за новостями, их внешний вид не станет неожиданностью, сегодня они стали доступны для предзаказа.
Google Pixel 7a
Смартфон Google Pixel 7a получил улучшенную камеру, экран с частотой 90 Гц и беспроводную зарядку – впервые для серии A. Внутри телефона (как и других представленных сегодня устройств) работает процессор Google Tensor G2.
Тип и размер экрана такой же, как и в прошлогодней модели – 6,1” OLED. Повышенная частота изначально выключена, с ее включением изображение становится заметно плавнее. Дисплей на 25% ярче Pixel 6a. Камера имеет разрешение 64 МП (против 50 МП у Pixel 7 и 7 Pro) и оптическую стабилизацию. Широкоугольник и селфи-камера – по 13 МП.
Батарея емкостью 4385 мАч немного меньше аккумулятора 4410 мАч в Pixel 6A. Google утверждает, что Pixel 7a может работать до 72 ч без подзарядки в режиме экстремального энергосбережения. Мощность проводной зарядки 18 Вт (конечно же зарядного устройства нет в комплекте). Беспроводная зарядка обеспечивает 7,5 Вт.
Телефон получил алюминиевую раму, защиту Gorilla Glass 3 спереди и композитный пластик сзади. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP67. Смартфон выполнен в трех скучных цветах и коралловом.
Смартфон немного больше предшественника – не только по размеру, но и в цене. Pixel 7 стоит $499. Очевидно, за дополнительные $50 Google продает большее количество оперативной памяти и обновленную камеру.
Google Pixel Tablet
Планшет Pixel тоже стоит $499 и главная его особенность, пожалуй, не в самом устройстве, а в универсальной подставке \ зарядной станции \ беспроводной колонке. 11-дюймовй планшет издалека может показаться пластиковым, но это не так: у него алюминиевая рамка. Еще одна уникальная особенность – наличие аппаратной кнопки Google Home для быстрого доступа к устройствам умного дома.
ЖК-экран Pixel Tablet имеет разрешение 2560 x 1600, соотношение его сторон 16:10. В планшете тоже установлен процессор Tensor G2. Оперативной памяти 8 ГБ, накопитель – 128 или 256 ГБ. Есть разъем USB-C с возможностью зарядки и Wi-Fi – вариантов 5G и LTE не предусмотрено.
Спереди и сзади расположено по одной 8 МП камере. Звук воспроизводят четыре динамика, голос во время видеозвонков передают три микрофона. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Pixel Tablet доступен в четырех цветах: белом, светло-розовом, темно-зеленая модель имеет черную рамку.
Google Pixel Fold
Наибольший ажиотаж вызывает первый складной телефон компании. Цена Pixel Fold не станет важным конкурентным преимуществом, как предполагали многие: он стоит $1799. Смартфон воспринимается двояко: с одной стороны он унаследовал дизайн демократичной серии Pixel, с другой – это премиальное устройство с качественным шарниром и сборкой. Но эти широкие рамки вокруг экрана…
В сложенном виде это 5,8-дюймовый смартфон с OLED-экраном и частотой обновления 120 Гц. Благодаря пропорциям и специфике рамок Pixel Fold в раскрытом виде напоминает мини-планшет с экраном 7,6”. Внешний экран с разрешением 1080 x 2092 пикселей достигает яркости 1550 нит, а внутренний, также OLED с разрешением 2208 x 1840 – 1450 нит. Каждый дисплей оснащен 8,3 МП селфи-камерой. На тыльной стороне тройной объектив: 48 МП основная камера, 10,8 МП широкоугольная и 10,8 МП телевик.
Внутри Pixel Fold работает всё тот же чип Tensor G2 вместе с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Аккумулятор на 4800 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 30 Вт или беспроводную Qi. Премиальная модель также не имеет зарядки в комплекте.
Толщина Google Pixel Fold в закрытом состоянии – 12 мм, что доаольно неплохо по сравнению с конкурентами. Зазор плотный, большого внутреннего пространства нет. Из-за этого на экране формируется складка, которая совсем не мешает в разложенном состоянии (по крайней мере, пока устройство новое). Цветов предлагается два: черный и белый.
Источник: The Verge