Google представила телефон Pixel 7a ($500), планшет Pixel Tablet ($500) и складной смартфон Pixel Fold ($1800)

На презентации Google I/O компания представила три новых устройства Pixel: телефон Pixel 7a, планшет Pixel Tablet и складной смартфон Pixel Fold. Для тех, кто следит за новостями, их внешний вид не станет неожиданностью, сегодня они стали доступны для предзаказа.

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Google Pixel 7a

Смартфон Google Pixel 7a получил улучшенную камеру, экран с частотой 90 Гц и беспроводную зарядку – впервые для серии A. Внутри телефона (как и других представленных сегодня устройств) работает процессор Google Tensor G2.

Тип и размер экрана такой же, как и в прошлогодней модели – 6,1” OLED. Повышенная частота изначально выключена, с ее включением изображение становится заметно плавнее. Дисплей на 25% ярче Pixel 6a. Камера имеет разрешение 64 МП (против 50 МП у Pixel 7 и 7 Pro) и оптическую стабилизацию. Широкоугольник и селфи-камера – по 13 МП.

Батарея емкостью 4385 мАч немного меньше аккумулятора 4410 мАч в Pixel 6A. Google утверждает, что Pixel 7a может работать до 72 ч без подзарядки в режиме экстремального энергосбережения. Мощность проводной зарядки 18 Вт (конечно же зарядного устройства нет в комплекте). Беспроводная зарядка обеспечивает 7,5 Вт.

Телефон получил алюминиевую раму, защиту Gorilla Glass 3 спереди и композитный пластик сзади. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP67. Смартфон выполнен в трех скучных цветах и коралловом.

Смартфон немного больше предшественника – не только по размеру, но и в цене. Pixel 7 стоит $499. Очевидно, за дополнительные $50 Google продает большее количество оперативной памяти и обновленную камеру.

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Google Pixel Tablet

Планшет Pixel тоже стоит $499 и главная его особенность, пожалуй, не в самом устройстве, а в универсальной подставке \ зарядной станции \ беспроводной колонке. 11-дюймовй планшет издалека может показаться пластиковым, но это не так: у него алюминиевая рамка. Еще одна уникальная особенность – наличие аппаратной кнопки Google Home для быстрого доступа к устройствам умного дома.

ЖК-экран Pixel Tablet имеет разрешение 2560 x 1600, соотношение его сторон 16:10. В планшете тоже установлен процессор Tensor G2. Оперативной памяти 8 ГБ, накопитель – 128 или 256 ГБ. Есть разъем USB-C с возможностью зарядки и Wi-Fi – вариантов 5G и LTE не предусмотрено.

Спереди и сзади расположено по одной 8 МП камере. Звук воспроизводят четыре динамика, голос во время видеозвонков передают три микрофона. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Pixel Tablet доступен в четырех цветах: белом, светло-розовом, темно-зеленая модель имеет черную рамку.

Google Pixel Fold

Наибольший ажиотаж вызывает первый складной телефон компании. Цена Pixel Fold не станет важным конкурентным преимуществом, как предполагали многие: он стоит $1799. Смартфон воспринимается двояко: с одной стороны он унаследовал дизайн демократичной серии Pixel, с другой – это премиальное устройство с качественным шарниром и сборкой. Но эти широкие рамки вокруг экрана…

В сложенном виде это 5,8-дюймовый смартфон с OLED-экраном и частотой обновления 120 Гц. Благодаря пропорциям и специфике рамок Pixel Fold в раскрытом виде напоминает мини-планшет с экраном 7,6”. Внешний экран с разрешением 1080 x 2092 пикселей достигает яркости 1550 нит, а внутренний, также OLED с разрешением 2208 x 1840 – 1450 нит. Каждый дисплей оснащен 8,3 МП селфи-камерой. На тыльной стороне тройной объектив: 48 МП основная камера, 10,8 МП широкоугольная и 10,8 МП телевик.

Внутри Pixel Fold работает всё тот же чип Tensor G2 вместе с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Аккумулятор на 4800 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 30 Вт или беспроводную Qi. Премиальная модель также не имеет зарядки в комплекте.

Толщина Google Pixel Fold в закрытом состоянии – 12 мм, что доаольно неплохо по сравнению с конкурентами. Зазор плотный, большого внутреннего пространства нет. Из-за этого на экране формируется складка, которая совсем не мешает в разложенном состоянии (по крайней мере, пока устройство новое). Цветов предлагается два: черный и белый.

Источник: The Verge