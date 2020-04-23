В 2019 году в украинские стартапы и ІТ-компании было инвестировано более $0,5 млрд – это новый рекорд
Украинская ассоциация венчурного капитала и частного капитала (UVCA) и компания «Делойт» подготовили ежегодный обзор украинского рынка венчурного капитала по итогам 2019 года.
Отмечается, что на протяжении последних лет наблюдался постоянный рост украинского инвестиционного рынка. В 2019 году был зафиксирован новый рекорд объёма инвестиций украинские стартапы и ІТ-компании. Впервые этот показатель преодолел рубеж в полмиллиарда долларов в год. Общий объём венчурных инвестиций в украинские ІТ-компании достиг $510 млн, что в полтора раза превышает максимум 2018 года. При этом количество сделок в 2019 году было немного меньшим по сравнению с 2018 годам – 111 против 115.
Также отмечается, что в 2019 году объем М&А операций (слияния и поглощения) увеличился в 18 раз. Всего было зафиксировано 15 таких сделок на общую сумму $460 млн, тогда как в 2018 году было 7 сделок на сумму $25,2 млн. Объём инвестиций бизнес-ангелов увеличился в 7 раз – до $6,1 млн по итогам 2019 года по сравнению с $0,9 млн в 2018 году.
Вместе с тем, 2019 год отличился 29 новыми изобретениями для украинских инвесторов, причём средний чек соглашения вырос на 78% и составил $5,7 млн. Компании, разрабатывающие программное обеспечение, стали лидерами по количеству сделок и их объёму, сдвинув онлайновые сервисы на второе место. Объем сделок ТОП-10 вырос почти вдвое и составил $456 млн. 90% привлеченных инвестиций были капиталом из США.
ТОП-10 соглашений 2019 года:
Инвестиции в рост:
- GitLab, $268 млн
- Grammarly, $90 млн
- People.ai, $60 млн
- JiJi.ng, $21 млн
Раунд A:
- Allset, $5 млн
- Unstoppable Domains, $4 млн
- MyCredit, $3 млн
- AllRight, $1,5 млн
Посевные инвестиции:
- PromoRepublic, $2,3 млн
- RetargetApp, $1,5 млн
Источник: UVCA