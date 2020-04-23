В 2019 году в украинские стартапы и ІТ-компании было инвестировано более $0,5 млрд – это новый рекорд





Украинская ассоциация венчурного капитала и частного капитала (UVCA) и компания «Делойт» подготовили ежегодный обзор украинского рынка венчурного капитала по итогам 2019 года.

Отмечается, что на протяжении последних лет наблюдался постоянный рост украинского инвестиционного рынка. В 2019 году был зафиксирован новый рекорд объёма инвестиций украинские стартапы и ІТ-компании. Впервые этот показатель преодолел рубеж в полмиллиарда долларов в год. Общий объём венчурных инвестиций в украинские ІТ-компании достиг $510 млн, что в полтора раза превышает максимум 2018 года. При этом количество сделок в 2019 году было немного меньшим по сравнению с 2018 годам – 111 против 115.

Также отмечается, что в 2019 году объем М&А операций (слияния и поглощения) увеличился в 18 раз. Всего было зафиксировано 15 таких сделок на общую сумму $460 млн, тогда как в 2018 году было 7 сделок на сумму $25,2 млн. Объём инвестиций бизнес-ангелов увеличился в 7 раз – до $6,1 млн по итогам 2019 года по сравнению с $0,9 млн в 2018 году.

Вместе с тем, 2019 год отличился 29 новыми изобретениями для украинских инвесторов, причём средний чек соглашения вырос на 78% и составил $5,7 млн. Компании, разрабатывающие программное обеспечение, стали лидерами по количеству сделок и их объёму, сдвинув онлайновые сервисы на второе место. Объем сделок ТОП-10 вырос почти вдвое и составил $456 млн. 90% привлеченных инвестиций были капиталом из США.

ТОП-10 соглашений 2019 года:

Инвестиции в рост:

GitLab, $268 млн

Grammarly, $90 млн

People.ai, $60 млн

JiJi.ng, $21 млн

Раунд A:

Allset, $5 млн

Unstoppable Domains, $4 млн

MyCredit, $3 млн

AllRight, $1,5 млн

Посевные инвестиции:

PromoRepublic, $2,3 млн

RetargetApp, $1,5 млн

Источник: UVCA