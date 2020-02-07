В 2020 году Valve планирует представить новое поколение VR-платформы SteamVR 2.0





Компания Valve не только подвела итоги 2019 года в Steam, но и рассказала о планах на текущий год. В публикации есть упоминания про SteamVR 2.0, обновлённую версию системы виртуальной реальности, которая будет включать несколько улучшений пользовательского опыта. Компания не раскрыла, какие будущие возможности получит платформа, сообщив лишь то, что команда разработчиков усердно работает над SteamVR 2.0.

Valve также обещает публиковать серию постов в блоге, в которых будет делиться данными по Steam. По словам компании, такое давно практикуют сторонние ресурсы, но поскольку Valve располагает доступом к большему количеству данных, было бы полезно периодически приводить собственную статистику. Кроме того, компания обещает более полную поддержку игровых саундтреков и в конце года запустит Steam Trust. Это технология, которая лежит в основе системы организации матчей CS:GO, она подбирает игроков на основе их Фактора доверия.

В этом году ожидается появление новых экспериментальных функций в Steam Labs, а мобильное приложение Steam получит новые возможности для авторизации в системе. Наконец, Valve обещает ещё больше распродаж в 2020 году и новые награды за участие в них.

Источник: Engadget