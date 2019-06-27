В 2022 году в Канаде должен состояться запуск украинской ракеты «Циклон-4М»

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Главный конструктор КБ «Южное» по системному проектированию ракет и ракетных комплексов Максим Дегтярев в одном из последних интервью рассказал, как продвигается программа украинской ракеты-носителя «Циклон-4М».

Напомним, в 2017 году канадская компания Maritime Launch Services (MLS) заявила о намерении построить стартовый ракетно-космический комплекс в канадском регионе Новая Шотландия, который планируется использовать для запусков украинской ракеты «Циклон-4М». К строительству космодрома стоимостью около $150 млн планировалось приступить в 2018 году, а первый запуск должен был состояться уже в 2020 году. Но с реализациями планов возникла заминка.

Строительство такого объекта потребовало получения разрешения у местных органов власти, а также проведения экологической экспертизы. И лишь недавно министр окружающей среды канадской провинции Новая Шотландия Гордон Вилсон дал положительный ответ компании MLS в части экологической безопасности на планы строительства космодрома.

Как заявил Максим Дегтярев, экологическая экспертиза была проведена с участием канадских государственных органов, при этом были тщательно проанализированы все возможные факторы риска. И украинские ракетные технологии были признаны достаточно безопасными для экологической обстановки.

«Был сделан вывод о допустимости и приемлемости ожидаемых уровней воздействия, ввиду того, что у нас достаточно чистый процесс запуска. Первая ступень ракеты работает на паре керосин-кислород, вторая – на высококипящих компонентах топлива. У них есть ряд преимуществ, которые делают такое топливо на данном этапе развития ракетной техники незаменимым. Оно используется повсеместно, всеми странами, имеющими подобные технологии», — рассказал Максим Дегтярев.

Проверяющие органы также оценивали широкий спектр вопросов, которые касались воздействия на флору и фауну. Теперь принципиальные вопросы решены и остались лишь детали урегулирования организационных вопросов. Теперь компании MLS предстоит оформить права на пользование земельным участком. После этого можно будет начать работы на месте расположения будущего космодрома.

Учитывая возникшую заминку с началом строительства космодрома, сместился и плановый график первого запуска ракеты «Циклон-4М». Теперь в качестве целевых сроков называют вторую половину 2022 года.

«Мы создаем проект на ракетный комплекс. Он включает в себя и саму ракету-носитель, и наземный комплекс со всей входящей в него инфраструктурой. Уже разработан эскизный проект, опережающими темпами ведется разработка конструкторской документации на маршевый двигатель первой ступени, ряд важных узлов и агрегатов. Ведется выпуск документации на ракету в целом, на наземное оборудование», — отметил Максим Дегтярев.

Он также добавил, что вторая ступень и головной обтекатель заимствуются у ракеты «Циклон-4», хотя потребуется корректировка в части замены некоторых материалов и комплектующих. Ракета «Циклон-4М» проектируется, исходя из ожидаемых потребностей рынка. Все объективные данные указывают на рост спроса на выведение полезных нагрузок на низкие околоземные орбиты. Поэтому ракета спроектирована таким образом, чтобы наиболее оптимально соответствовать этой рыночной нише. Версия «Циклон-4М» является результатом эволюционного развития семейства ракет «Циклон», которые показали себя очень надежными носителями.

«Новый носитель унаследовал многие технические решения, которые давно отработаны на практике, с другой стороны — имеется много новых решений, которые соответствуют современным трендам в развитии ракетно-космической техники», — добавил Максим Дегтярев.

Дополнительно конструктор отметил, что российских комплектующих в ракете-носителе не будет.

Источник: «Крылья»