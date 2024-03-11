Новости Украина 11.03.2024 в 11:08 comment views icon

В 2023-м украинцы получили 1274 приговоров по судебным делам об уклонении от военной службы

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Юрій Орос

Автор новостей

Согласно Опендатабот, украинцы в 2023 году получили 1 274 приговоров по судебным делам об уклонении от военной службы. Обвиняемые получили как условные, так и реальные сроки лишения свободы до 5 лет.

3 746 приговоров подобной трактовки суммарно было принято с самого начала войны в 2014 году. Треть из них приходится на 2023 год.

Первый пик наказаний случился в 2015 году с началом российской агрессии на украинском Донбассе: тогда было принято 1 596 приговоров. Далее их количество постепенно спадало, достигнув 8 доведенных до конца дел в 2021 году. Однако уже в первый год после полномасштабного вторжения таких дел увеличилось в 25 раз — до 220 приговоров.

Количество дел в прошлом году выросло в 5 раз — до 1 274, по сравнению с 2022-м. 60 уголовных производств завершились реальным заключением.

Примером называют ситуацию в сентябре, когда военнообязанный прошел медкомиссию, получил повестку, но не пришел в пункт сбора. Он получил приговор о лишении свободы на 3 года.

В 2023-м украинцы получили 1274 приговоров по судебным делам об уклонении от военной службы

В 2023-м украинцы получили 1274 приговоров по судебным делам об уклонении от военной службы

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