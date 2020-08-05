В Android добавили то, что уже девять лет есть на iOS. Google запустила функцию обмена данными Nearby Share





Как и ожидалось, Google сообщила о запуске на Android новой функциональности под названием Nearby Share — это тот самый аналог функции Apple AirDrop, запущенной девять лет назад, для простого и безопасного обмена данными.

Как мы уже рассказывали ранее, Nearby Share фактически является эволюционным развитием изжившей себя технологии Android Beam, поддержка которой прекратилась с выходом Android 10. Работает технология Nearby Share в точности, как Apple AirDrop, предоставляя простой и удобный способ обмена файлами между двумя находящимися поблизости смартфонами с Android. Начальное подключение устройств — через NFC или Bluetooth, а непосредственно передача уже осуществляется с использованием более быстрого и стабильного соединения Wi-Fi. Впрочем, если подключение Wi-Fi недоступно, то используется иной тип соединения (Bluetooth, Bluetooth Low Energy и WebRTC).

Функциональность может использоваться не только для обмена изображениями и видео, но и ссылками и твитами. Она включается в быстром меню настроек Android. При этом несанкционированная случайная отправка потенциально опасного файла исключена, поскольку необходимо сначала вручную подтвердить прием файла.

Функция Nearby Share уже доступна владельцам смартфонов Google Pixel и Samsung Galaxy. Уточнять, какие именно модели первые получили поддержку новой функциональности, в Google не стали, но пообещали широкий запуск на большем числе смартфонов Android «в ближайшие недели». В перспективе («в ближайшие месяцы») Nearby Share заработает и на ноутбуках под управлением Chrome OS.

Для работы Nearby Share требуется версия Android 6.0 или новее, и Google оговаривает, что функциональность добавляется небольшим апдейтом через Google Play Services — не нужно будет выпускать целое обновление прошивки, чтобы включить Nearby Share. То есть, в итоге функция станет доступна для всех актуальных устройств с Android.

Увы, функция Nearby Share не поддерживается на iOS, Mac или Windows, хотя представитель Google сообщил, что в будущем команда планирует попытаться распространить ее на остальные современные платформы.

Источник: Google и The Verge