Запуск Google Nearby Share — аналога Apple AirDrop — запланирован на август. Потребуется Android версии 6.0 и новее

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Пару недель назад Google приступила к бета-тестированию следующей крупной функциональности Nearby Share — собственного аналога Apple AirDrop. Если верить свежим сообщениям, бета-тест близится к концу и уже в августе должен состояться официальный запуск.

Компания Google уже оповестила OEM-производителей, что соответствующее обновление, которое принесет функциональность Nearby Share, выйдет в августе для всех устройств, работающих под управлением ОС Android версии 6.0 и выше. Об этом сообщил шеф-редактор авторитетного ресурса XDA Developers Мишал Рахман на своей страничке в социальной сети Twitter.

Google told OEMs that Nearby Share, Google's AirDrop-like file-sharing service, rolls out to all Android (6.0+) devices in August. Can't confirm if that's the plan as of now, but this info came from a recent source. Currently in beta for some users: https://t.co/7GMct2A9kI — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 17, 2020

То есть, аналог AirDrop будет доступен для всех актуальных устройств с Android.

Как мы уже рассказывали ранее, Nearby Share фактически является эволюционным развитием изжившей себя технологии Android Beam, поддержка которой прекратилась с выходом Android 10. Работает технология Nearby Share в точности, как Apple AirDrop, предоставляя простой и удобный способ обмена файлами между двумя находящимися поблизости смартфонами с Android. Начальное подключение устройств — через Bluetooth, а непосредственно передача уже осуществляется с использованием соединения Wi-Fi. Напомним, Android Beam использовала NFC и Bluetooth.

Тесты показали, что доступ к Nearby Sharing можно будет получать из быстрого меню настроек Android. С ее помощью можно будет делиться не только изображениями и видео, но и ссылками и твитами, причем без предварительного подтверждения отправка файла будет невозможна.

Источник: Neowin