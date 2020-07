Запуск Google Nearby Share — аналога Apple AirDrop — запланирован на август. Потребуется Android версии 6.0 и новее

Пару недель назад Google приступила к бета-тестированию следующей крупной функциональности Nearby Share — собственного аналога Apple AirDrop. Если верить свежим сообщениям, бета-тест близится к концу и уже в августе должен состояться официальный запуск.

Компания Google уже оповестила OEM-производителей, что соответствующее обновление, которое принесет функциональность Nearby Share, выйдет в августе для всех устройств, работающих под управлением ОС Android версии 6.0 и выше. Об этом сообщил шеф-редактор авторитетного ресурса XDA Developers Мишал Рахман на своей страничке в социальной сети Twitter.

Google told OEMs that Nearby Share, Google's AirDrop-like file-sharing service, rolls out to all Android (6.0+) devices in August.

Can't confirm if that's the plan as of now, but this info came from a recent source.

Currently in beta for some users: https://t.co/7GMct2A9kI

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 17, 2020