В Apple App Store появился предварительный заказ приложений

В магазине приложений Apple App Store реализована возможность предварительного заказа приложений.

Благодаря этому разработчики смогут разместить в магазине страницу с описанием приложения ещё до момента его фактического выхода. Соответствующий инструментарий внедрён в раздел «Ценообразование и доступность» панели издателя. При этом у пользователей, заинтересованных в таком приложении, будет возможность заказать его. После фактического появления приложения в магазине пользователи получат соответствующее уведомление, а на их мобильные устройства в автоматическом режиме осуществится его загрузка. Если приложение платное, то перед загрузкой с пользователей будет взиматься его стоимость.

Разработчики смогут указывать, когда именно их приложение станет доступным для загрузки. Но эта дата может быть не ранее, чем через 2 дня и не позже 90 дней с момента публикации. Причём, такие приложения с возможностью предварительного заказа проходят обязательную процедуру предварительной модерации.

После публикации, но ещё до фактического релиза, разработчик может опубликовать новую версию приложения или изменить его стоимость. Однако, если разработчик поменяет цену на протяжении периода предварительного заказа, то с покупателей будет взиматься меньшая стоимость – либо изначальная более низкая цена предварительного заказа (если разработчик повысил стоимость), либо окончательная более низкая цена (если разработчик снизил стоимость).

Источник: Apple