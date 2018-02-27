В Белой Церкви планируется построить международный аэропорт за €52 млн

На сайте Министерства инфраструктуры опубликован список инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в скором времени. Первым пунктом среди них значится создание Международного аэропорта «Белая Церковь» с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок, а также развитие современного центра техобслуживания и ремонта воздушных судов.

Стоимость проекта оценивается в €52 млн. В качестве источников финансирования указываются городской, областной и государственный бюджеты, частные инвесторы, льготное кредитование, а также гранты от международных финансовых организаций.

Судя по содержанию документа, в рамках проекта планируется реконструкция аэродрома, строительство перрона, мультимодального погрузочно-логистического комплекса и пассажирского терминала. Также, будут построены специальные здания и сооружения для ведения аэропортовой деятельности, установлено радиотехническое оборудование, средства посадки и светло-сигнальной системы. Кроме того, планируется создание системы водоотведения, очистных сооружений; установка ограждения и сигнализации; приобретение техники и оборудования для содержания взлетно-посадочной полосы; строительство ангаров для центра технического обслуживания воздушных судов.

Проект по созданию Международного аэропорта «Белая Церковь» планируется реализовать на протяжении 2018-2020 годов.

Кроме того, у Министерства инфраструктуры имеются немалые планы по дерегуляции региональных аэропортов.

«Мы поставили перед собой задачу по дерегуляции работы региональных аэропортов. Я надеюсь, что в первом полугодии этого года будет принято Постановление Кабинета Министров, которая позволит каждому региональному аэропорту, а это практически все, кроме аэропорта «Борисполь», самостоятельно вести свою бизнес и финансовую политику. Не государство в лице Министерства инфраструктуры будет определять, какие тарифы и условия устанавливать, а каждый аэропорт самостоятельно. Вопросы безопасности мы будем держать на контроле, но вопрос бизнес-деятельности будет в совершенно свободном формате. Также мы работаем совместно с народными депутатами над вопросом отмены НДС для внутренних авиационных рейсов. Если нам удастся это сделать- это ещё один шаг вперед для удешевления авиаперевозок для граждан Украины, для запуска региональной авиации», – говорится на сайте ведомства.

Источник: Министерство инфраструктуры 1, 2