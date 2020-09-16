В браузер для геймеров Opera GX встроили адаптивную фоновую музыку, которая подстраивается под ритм браузинга

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Разработчики браузера для геймеров Opera GX представили новую функцию адаптивной фоновой музыки, которая призвана добавить иммерсивный звук из мира гейминга в повседневный веб-браузинг.

По словам разработчиков, динамическая фоновая музыка в Opera GX представляет собой «обволакивающий даунтемпо, улучшающий фокус пользователя». Ритм музыки повышается во время активного браузинга в сети, перехода по ссылкам или печати, и становится менее драматичным и более спокойным, вплоть до полного исчезновения, когда пользователь снижает интенсивность браузинга.

Над эффектами работали композитор Рубен Ринкон (Ruben Rincón) и группа Berlinist, которая была номинирована на премию Bafta за свой саундтрек к Gris.

“Мы рады наконец-то представить полный концепт того, что мы задумали сделать: мы хотели добавить в ваш браузер иммерсивный звук, знакомый по играм, где тщательно созданные и подобранные саундтреки, адаптируясь под текущие задачи, позволяют вам лучше сфокусироваться, отвлечься от внешних раздражителей и в целом улучшить весь процесс браузинга. Я думаю, у нас это получилось,” – отметил Мачей Коцемба, директор по продукту Opera GX.

Фоновая музыка, как и все звуковые эффекты браузера, могут быть индивидуально активированы и выключены в настройках в разделе «Звуки браузера».

Напомним, что браузер Opera GX был впервые представлен в июне 2019 года на конференции E3 Gaming Expo в Лос-Анджелесе. Браузер отличается функциями, созданными специально для геймеров — цветовой кастомизацией, поддержкой Razer Chroma и особого геймерского дизайна, ограничителями потребления трафика, CPU и RAM, что делает браузер менее «прожорливым» и оставляет больше ресурсов компьютера для гейминга. По данным компании, количество пользователей Opera GX за год выросло на 183% и на сегодняшний день составляет более 4 млн геймеров в месяц.

Источник: Opera