В браузер для геймеров Opera GX встроили адаптивную фоновую музыку, которая подстраивается под ритм браузинга
Разработчики браузера для геймеров Opera GX представили новую функцию адаптивной фоновой музыки, которая призвана добавить иммерсивный звук из мира гейминга в повседневный веб-браузинг.
По словам разработчиков, динамическая фоновая музыка в Opera GX представляет собой «обволакивающий даунтемпо, улучшающий фокус пользователя». Ритм музыки повышается во время активного браузинга в сети, перехода по ссылкам или печати, и становится менее драматичным и более спокойным, вплоть до полного исчезновения, когда пользователь снижает интенсивность браузинга.
Над эффектами работали композитор Рубен Ринкон (Ruben Rincón) и группа Berlinist, которая была номинирована на премию Bafta за свой саундтрек к Gris.
“Мы рады наконец-то представить полный концепт того, что мы задумали сделать: мы хотели добавить в ваш браузер иммерсивный звук, знакомый по играм, где тщательно созданные и подобранные саундтреки, адаптируясь под текущие задачи, позволяют вам лучше сфокусироваться, отвлечься от внешних раздражителей и в целом улучшить весь процесс браузинга. Я думаю, у нас это получилось,” – отметил Мачей Коцемба, директор по продукту Opera GX.
Фоновая музыка, как и все звуковые эффекты браузера, могут быть индивидуально активированы и выключены в настройках в разделе «Звуки браузера».
Напомним, что браузер Opera GX был впервые представлен в июне 2019 года на конференции E3 Gaming Expo в Лос-Анджелесе. Браузер отличается функциями, созданными специально для геймеров — цветовой кастомизацией, поддержкой Razer Chroma и особого геймерского дизайна, ограничителями потребления трафика, CPU и RAM, что делает браузер менее «прожорливым» и оставляет больше ресурсов компьютера для гейминга. По данным компании, количество пользователей Opera GX за год выросло на 183% и на сегодняшний день составляет более 4 млн геймеров в месяц.
Источник: Opera