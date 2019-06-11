Opera разработала первый в мире «геймерский браузер» Opera GX с характерным дизайном, контролем за нагрузкой на процессор и память и другими игровыми функциями





Компания Opera разработала первый в мире «игровой браузер» Opera GX, который позволит геймерам контролировать работу процессора и потребление памяти, чтобы игры и стриминг были еще более удобными. В браузер также интегрирован Twitch и есть много возможностей для кастомизации.

По данным компании, в настоящее время во всем мире насчитывается более 1,2 млрд ПК-геймеров. Сегодня Opera представила созданный именно для них браузер и открыла доступ к Opera GX для Windows. Официальный выход нового браузера состоится позже в этом году.

Панель управления GX Control – это новая функция, с помощью которой пользователи могут определить какой объем процессора или оперативной памяти разрешить использовать браузеру. Opera GX будет работать в пределах заданных ограничений, а это значит, что в отличие от других браузеров, бесконтрольно пожирающих память, в Opera GX геймер получает все управление в свои руки.

Еще одной полезной функцией является интеграция Twitch в Opera GX. Благодаря этому, пользователи могут заходить в свои аккаунты Twitch прямо в боковой панели браузера и получать уведомления каждый раз, когда стример, на которого они подписаны, выходит в прямой эфир. На стартовой странице браузера также расположены ссылки быстрого доступа к популярным геймерским ресурсам, включая Discord, YouTube и Reddit. Opera также создала раздел GX Corner, в котором будут собраны новости из мира гейминга, а также актуальные онлайн-предложения для геймеров и информация о интересных релизах.

При каждом старте или обновлении Opera GX пользователя встретят звуковые и анимационные эффекты. Создание звуковых эффектов и музыкального лого в GX явилось результатом коллаборации Opera и саунд-дизайнера Рубена Ринкона совместно с группой Berlinist, которые недавно были номинированы на BAFTA Games Awards за оригинальный саундтрек к игре GRIS. Звуковые эффекты, так же, как и большинство функций браузера, могут быть настроены или отключены в панели настроек.

Opera GX получила стильный геймерский дизайн с темными и красными элементами. Пользователи могут также выбрать один из десяти предложенных цветов подсветки или подобрать свой уникальный цвет из 16 млн вариантов в расширенной функции выбора цвета. В Opera GX добавлен обширный набор обоев, дизайн которых полностью соответствует стилистике браузера и большим дисплеям геймерских машин. Также добавлена интеграция с Razer Chroma, благодаря чему клавиатура, мышка и другие элементы Razer Chroma будут менять цвет подсветки в зависимости от выбранного цвета в браузере.

В Opera GX есть все функции, представленные в популярном браузере Opera для ПК, который в настоящее время используют более 65 млн человек. Это значит, что помимо интеграции Twitch, пользователи также могут активировать мессенджер Telegram, WhatsApp, Facebook или Vkontakte в боковой панели, чтобы оставаться на связи со своими друзьями без необходимости открывать отдельные вкладки.

В Opera GX также есть функция выноса видео, которая позволяет откреплять видео с веб-сайта, на котором оно проигрывается, и смотреть это видео, находясь на другом сайте. Встроенный блокировщик рекламы Opera сделает загрузку сайтов более быстрой и избавит пользователя от раздражающих баннеров, а не хранящий логов VPN позволит геймерам безопасно выходить в сеть, используя общественный WiFi.

Ранний доступ к уровню 1 Opera GX для Windows открывается сегодня. Вместо обычных версий дальнейшее развитие браузера будет происходить в виде выхода новых уровней. Пользователи смогут влиять на дальнейшее развитие функционала, благодаря встроенной в браузер форме обратной связи. В ней можно будет оценивать по шкале от одного до пяти ту или иную функцию.

Источник: Opera