В Brave1 разработали RunFlat – «бронированные колеса» для боевых пикапов, позволяющих ехать даже после пробития покрышки

В оборонном кластере Brave1 разработали «бронированные колеса» для боевых пикапов ─ RunFlat. Фактически это специальные вставки для автомобильных шин, которые позволяют автомобилю продолжать движение даже после пробития или повреждения покрышек.

Использование RunFlat может быть особенно актуально во время эвакуации раненых, выполнения боевого задания или доставки провизии Силам обороны Украины. В случае повреждения покрышки военным не нужно останавливаться и подвергать себя опасности. Специальная вставка позволит продолжить движение до безопасного места.

Как заявляет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, украинские вставки RunFlat не уступают мировым моделям и изготовлены из материалов, не подверженных преждевременному разрушению.

Он также заявляет, что команда разработчиков планирует запустить массовое производство, а также намерена расширить модельный ряд на большие бронированные машины.

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