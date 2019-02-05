В честь «Дня безопасного Интернета» Google опубликовала пять советов, которые позволят усилить онлайн-безопасность пользователей

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Сегодня, в День безопасного Интернета, компания Google опубликовала список из пяти действий, выполнение которых сделает пребывание в онлайне более безопасным.

«Мы считаем, что когда вы находитесь онлайн, вам не нужно беспокоиться о безопасности вашей информации. Поэтому мы работаем над тем, чтобы инструменты безопасности были встроены в наши продукты, и благодаря этому информация в аккаунте Google защищалась автоматически. Мы также делимся нашими лучшими практиками и инструментами безопасности с другими организациями, чтобы сделать Интернет более безопасным для всех. Тем не менее, есть несколько простых действий, которые вы можете выполнить, чтобы еще лучше обезопасить вашу информацию. Последние данные опроса в США, проведенного нами с участием Harris Poll, подтверждают, что многие люди могут не знать эти основы безопасности» — отметили в компании Google.

Итак, усилить свою онлайн-безопасность можно, выполнив следующие пять действий:

1. Следите, чтобы ваше программное обеспечение было обновлено

Чтобы защитить себя в Интернете, убедитесь, что на всех устройствах всегда используется последняя версия программного обеспечения. Результаты опроса Harris Poll показывают, что в то время как 79% респондентов заявили, что понимают важность обновления программного обеспечения, одна треть людей сказала, что они обновляют свои программы нерегулярно или не уверены, обновляют их или нет. Некоторое программное обеспечение, например Chrome, будет обновляться автоматически, поэтому вам никогда не придется беспокоиться об этом самостоятельно. В других службах, которые присылают уведомления, когда наступает время для обновления, не нажимайте «напомнить мне позже» — лучше уделите немного времени, чтобы сразу установить эти обновления.

2. Используйте уникальные пароли для ваших учетных записей

Двое из трех (65%) респондентов заявили, что повторно используют тот же пароль для нескольких аккаунтов. Но использование одного и того же пароля для входа в нескольких учетных записей увеличивает риск безопасности. Это похоже на то, как использовать один ключ для вашего дома, машины и офиса — если кто-то получит доступ к одному, все они могут быть взломаны. Создайте уникальный пароль для каждой учетной записи, чтобы устранить этот риск, и убедитесь, что каждый пароль трудно угадать, и он содержит по меньшей мере восемь символов.

Но запомнить много различных паролей достаточно трудно — 60% людей сообщают о том, что у них слишком много паролей, чтобы их все запомнить. Рассмотрите возможность использования менеджера паролей (например, встроенного в браузер Chrome), который поможет вам создать, защитить и отслеживать все пароли для учетных записей в Интернете.

3. Настройте номер телефона или адрес электронной почты для восстановления доступа к аккаунту и следите за их актуальностью

Большинство людей сообщили, что у них указан дополнительный адрес электронной почты (87%) или мобильное устройство (73%), привязанные к их учетных записей для восстановления — и это замечательно.

Добавление в учетную запись информации для восстановления может помочь вам быстрее вернуться в свой аккаунт, если вы потеряете доступ или не можете войти. Для многих веб-служб, в частности учетной записи Google, наличие опции восстановления доступа может помочь вам сообщить о наличии подозрительной активности в вашем аккаунте или, если вам нужно заблокировать кого-то от использования вашего аккаунта без разрешения.

Чтобы настроить в аккаунте Google информацию для восстановления, необходимо посетить веб-сайт security.google.com и выбрать пункт «Способы подтверждения личности».

4. Сделайте еще один шаг, установив двухэтапную аутентификацию

Сделайте еще один шаг, установив двухэтапную аутентификацию. Настройка двухэтапной проверки значительно уменьшает вероятность того, что кто-то получит неавторизованный доступ к вашей учетной записи. К сожалению, каждый третий респондент (31%) сказал, что не использует двухэтапную аутентификацию, или не знает, использует ее или нет.

Двухэтапная проверка требует от вас сделать еще один шаг для входа в свой аккаунт помимо имени пользователя и пароля. Примеры второго шага проверки включают шестизначный код, сгенерированный программой, подсказку, полученную на надежном устройстве, или использование физического ключа безопасности.

Чтобы настроить двухэтапную аутентификацию аккаунта Google, необходимо посетить настройки по ссылке g.co/2sv.

5. Сделайте проверку безопасности Google

Проверка безопасности предлагает персонифицированные и действенные рекомендации, которые помогут вам повысить безопасность вашего аккаунта Google.

Прохождение проверки безопасности не только помогает повышению вашей безопасности при использовании Google. Проверка также содержит полезные советы, которые помогут усилить вашу защиту в сети, например, напомнит вам о добавлении функции блокировки экрана вашего мобильного телефона и покажет, на каких сайтах и программах вы возможно зарегистрировались, используя ваш аккаунт Google.

Выполнить проверку безопасности можно по ссылке g.co/securitycheckup.

Напомним, что сегодня Google также представила два обновления, которые помогут сохранить пользовательские данные в безопасности — это расширение Chrome «Проверка пароля» (Password Checkup), которое помогает защитить учетные записи от нарушений данных третьей стороной, и новую функцию, которая называется «Перекрестная защита аккаунтов».

Чтобы узнать больше об этих и других советах по безопасности, стоит обратиться к разделу safety.google/security/security-tips/.

Источник: Google Украина