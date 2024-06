В DLC Disruptor для Hitman игроки будут охотиться на Конора Макгрегора, бойца MMA

Раздел Игры выходит при поддержке ?

IO Interactive объявила, что в новом дополнении Hitman целью Агента 47 станет Конор Макгрегор, боец смешанных единоборств. Он станет следующей «неуловимой целью» в Hitman World of Assassination во всех версиях игры с 27 июня по 29 июля в версиях для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One и Xbox Series X.

Персонаж Макгрегора в Hitman известен как The Disruptor, и он будет изображен как боец ММА в игре. Disruptor должен сразиться с Тимом Куинном, генеральным директором Quantum Leap, который ранее появлялся в миссии Hitman 3 «Прощание» (The Farewell). Согласно IO Interactive, заинтересованные лица в Quantum Leap опасаются, что The Disruptor унизит Куинна, и поручили Агенту 47 уничтожить персонажа Макгрегора до того, как состоится матч.

Миссия Disruptor отправляет игроков на остров Sgàil «во время конклава тайного общества Ark, организации, состоящей из самых богатых и влиятельных людей в мире», — говорится в пресс-релизе IO Interactive. Эта миссия будет доступна для игры новичкам Hitman бесплатно как часть бесплатного стартового пакета игры.

Игроки Hitman World of Assassination также могут получить доступ к миссии бесплатно и могут приобрести пакет DLC Disruptor за $4,99. Он предлагает новую косметику с меховым пальто, а также различные предметы Макгрегора. DLC также предлагает постоянный доступ к The Ostentatious, двухуровневому аркадному контракту с неуловимой целью The Disruptor.

