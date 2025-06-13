Mattel выпускает M3GAN? Куклами Barbie будет управлять ИИ OpenAI

Раздел Технологии выходит при поддержке

Всемирно известный производитель игрушек, в частности, кукол Barbie — компания Mattel подписала соглашение с OpenAI с целью интегрировать искусственный интеллект в свои продукты.

Соглашение предусматривает сочетание многолетнего опыта Mattel в создании популярных игрушек с передовыми технологиями искусственного интеллекта от OpenAI для создания инновационных, интерактивных продуктов для детей и семей во всем мире.

Mattel и OpenAI будут заниматься разработкой и выпуском линейки игрушек с искусственным интеллектом. Речь идет о выпуске брендовых игрушек Mattel, в частности, Barbie и других. Ожидается, что инновационные игрушки будут сочетать в себе веселье и развлечения, отвечая всем требованиям безопасности, конфиденциальности данных и соответствия возрасту. Ожидается, что первые игрушки от Mattel и OpenAI с интеграцией ИИ должны появиться уже в конце этого года, однако, что именно это будет, пока держат в секрете.

Кроме этого в рамках соглашения Mattel начала использовать инструменты от OpenAI, включая ChatGPT Enterprise для проведения внутренних бизнес-операций. Внедряя ИИ в свои внутренние процессы, Mattel надеется оптимизировать операции и способствовать более быстрым и интеллектуальным циклам производства продукции.

«Mattel имеет доступ к передовому набору возможностей ИИ, а также новым инструментам, которые обеспечивают производительность, креативность и масштабную трансформацию всей компании», — объясняет главный операционный директор OpenAI Бред Лайткап.

Будут ли безопасными игрушки с ИИ

В Mattel уверяют, что ИИ от OpenAI в их новых игрушках будет бескомпромиссным в вопросах безопасности и конфиденциальности личных данных. До сих пор большинство игрушек с интеграцией искусственного интеллекта ограничивались такими функциями как распознавание голоса и выдача запрограммированных ответов. Реальные адаптивность, вовлеченность и интеллект остаются лишь разговорами.

Есть и другие беспокойства, связанные с присущими моделям ИИ выходками, как свойства выдавать вымышленную информацию, или проявлять неадекватное поведение по отношению к пользователям. Трудно не вспомнить M3GAN — триллер 2022 года, в котором игрушка, управляемая искусственным интеллектом, начинает творить ужасные вещи.

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Возможно, следующим шагом станет появление Барби с искусственным интеллектом, которая будет говорить, слушать и понимать. Однако, этичность демонстрации детям игрушек, способных вести настоящий разговор, остается неопределенной.

Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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