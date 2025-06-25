Голос от OpenAI: в Версале туристы смогут поговорить со статуями, вместо того, чтобы слушать гида

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Администрация Версальского дворца во Франции объявила о партнерстве с OpenAI и французским стартапом Ask Mona с целью озвучить около 20 садовых статуй с помощью ИИ в качестве альтернативы традиционному аудиогиду.

Посетители смогут отсканировать QR-код рядом с одной из 20 статуй для интерактивного общения на английском, испанском или французском языках. Ключевой целью является привнести современный ИИ-эффект в легендарный дворец XVII века.

«В Версальском дворце сейчас испытывают искусственный интеллект, колоссальные возможности которого значительно обогатят впечатления посетителей», — заявил директор дворца-музея Кристоф Лерибо.

Ежегодно Версальский дворец посещают около 8 млн человек. Представители OpenAI и Ask Mona убеждены, что это прекрасная возможность продемонстрировать собственные технологии во всемирно известном месте.

«Неважно, вы эксперт по культурному наследию, куратор музея или посетитель, впервые ступивший в сады Версальского дворца, здесь каждый найдет что-то для себя», — убеждает руководитель отдела европейских партнерств OpenAI Жюли Лаве.

Мы писали, что исследователь с кафедры машиностроения в Массачусетском технологическом институте (MIT) в США Алекс Качкин разработал метод, позволящий за считанные часы реставрировать старые поврежденные картины с помощью искусственного интеллекта.

Между тем ChatGPT от OpenAI недавно загнал мужчину в настоящую «кроличью нору» безумия. Сначала Юджин Торрес спросил у ChatGPT его мнение о теории симуляции в стиле «Матрицы», а через несколько месяцев он начал получать от бота много странных и настораживающих сообщений, влиянию которых подвергался. Среди прочего, ИИ говорил ему, что он избранный, как Нео, которому суждено взломать систему.

При этом китайские исследователи утверждают, что современные модели ИИ уже способны распознавать и сортировать различные категории информации подобно человеку. По словам ученых из Китайской академии наук и Южно-Китайского технологического университета в Гуанчжоу, некоторые модели ИИ копируют ключевые функции человеческого мозга при выполнении задач по сортировке информации.

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Источник: TechXplore

Раздел Технологии выходит при поддержке

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