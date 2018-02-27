В функции Actions виртуального помощника Google Assistant появилась поддержка 7 новых языков

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Компания Google сообщила во время проведения выставки MWC 2018 о расширении возможностей функции Actions своего виртуального помощника Google Assistant. Отметим, эта функция позволяет бронировать билеты и добавлять напоминания.

Начиная с этой недели, функция Actions стала доступной на 7 новых языках: хинди, тайский, индонезийский, датский, норвежский, шведский и голландский. А общее количество поддерживаемых языков теперь увеличилось до 16. Помимо указанных выше, ранее поддерживались английский, французский, немецкий, японский, корейский, испанский, бразильский португальский, итальянский и русский языки. Все 16 поддерживаемых языков могут использоваться для создания локализованных приложений для тех регионов, где они распространены.

Компания Google также анонсировала амбициозные планы по разворачиванию помощника Assistant на 95% существующих в мире мобильных устройств на базе Android. Очевидно, поспособствовать этому поможет появление поддержки большего количества языков в самом Google Assistant. В частности, русский (а возможно и украинский) язык появится в приложении «в ближайшие месяцы».

Источник: gsmarena