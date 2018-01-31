Запуск русскоязычной версии Google Assistant подтвержден официально

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В начале этого месяца появилась информация, что Google уже тестирует русский язык для голосового помощника Assistant, который с большой вероятностью будет доступен и для Украины. Теперь же появилось очередное подтверждение того, что Google Assistant вскоре заговорит на русском языке. Случится это «в ближайшие месяцы», если верить сообщению сотрудников Google в блоге компании на «Хабрахабре».

Судя по всему, изначально русскоязычная версия Google Assistant будет доступна только на смартфонах. Пока неясно с чем связано это ограничения и когда ассистент запустят для других устройств, включая умные колонки.

В своем обращении Google призывает разработчиков начать создавать свои приложения Google Assistant на русском языке, используя ПО Actions on Google. С помощью Actions on Google можно разрабатывать приложения специально для Google Assistant, в основе которых лежит диалог. При этом разработка диалогов осуществляется для различных устройств, например, устный диалог для «умных» колонок или визуальный диалог для экранов мобильных телефонов. Подробнее об инструменте можно почитать здесь.

Для создания полностью кастомизированного диалога разработчики советуют ПО Dialogflow. Это движок, использующий технологии машинного обучения, на основе NLU (natural language understanding), необходимый для создания диалогов для различных платформ. Для более простых и коротких диалогов под конкретную задачу подойдет Actions SDK.

Примеры готовых приложений для ассистента можно найти здесь. При этом разработчики уже готовых приложений могут перевести их на русский язык, предварительно изучив руководство по созданию локализованных приложений.

По сути, большим минусом самых популярных на сегодняшний день голосовых помощников является ограниченное количество поддерживаемых языков. И добавление поддержки русского для официального ИИ системы Android сделает его интересным для украинской аудитории. Осталось дождаться официального запуска.

Источник: «Хабрахабр»