В фильме «Белоснежка» имя свяжут с силой женщины, а не с цветом кожи, — Рэйчел Зеглер

Исполнительница главной роли в ленте «Белоснежка» Рэйчел Зеглер говорит, что римейк мультфильма Disney 1937 года изменил происхождение этого имени, которое больше не связано с внешностью.

По словам актрисы в недавнем интервью Variety, фильм меняет причину того, почему его героиню назвали Белоснежкой. В оригинале оно было связано с тем, что у принцессы Disney «кожа белая, как снег». Римейк дает новую трактовку, соответствующую современным тенденциям:

«Это [трактовка] вернулась к другой версии «Белоснежки», рассказанной в истории, где она пережила снежную бурю, которая произошла, когда она была младенцем. Поэтому король и королева решили назвать ее Белоснежкой, чтобы напомнить ей о ее стойкости. Одним из ключевых моментов нашего фильма для любой молодой женщины или молодого человека является память о том, насколько вы сильны на самом деле».

Римейк анимационного фильма «Белоснежка» вызвал бурные споры с самого анонса. Часть критики направлена на саму Зеглер — латиноамериканская актриса будет играть персонажа с указанной выше оригинальной историей. Также в сети критикуют попытки заменить классический сказочный сюжет историей о лидерстве сильной женщины и уменьшение роли принца в истории.

Многим не понравилось посыльное использование анимационных элементов в живой ленте: особенно чувственным стало использование мультяшных гномов вместо живых актеров низкого роста. Против такого представления гномов высказался известный актер Питер Динклэйдж — по его мнению, фильм подпитывает вредные стереотипы о людях с карликовостью. Некоторые пользователи социальных сетей спрашивали, зачем тогда снимать фильм с живыми актерами, если значительная его часть — анимация.

Новый факт об изменении происхождения имени Белоснежка лишь подливает масла в огонь дискуссий. Также не сразу понятно, о какой «другой версии» Белоснежки говорит Зеглер. Фильм 1937 года основан на народной сказке в обработке братьев Гримм 1812 года. Есть предположение, что авторов вдохновили такие исторические личности, как испанская графиня Маргарета фон Вальдек из 16 века.

Онлайн-курс "Нотації BPMN" від Laba. Опануйте мову BPMN для візуалізації бізнес-процесів, щоб впорядкувати хаос у них. Після курсу ви точно знатимете, що саме обрати для розв’язання завдань вашого бізнесу. . Дізнатись більше

Также легко можно увидеть, что изменение истории касается цвета кожи оригинального персонажа. Но актриса в своем комментарии обходит этот момент и вместо этого связывает происхождение имени с силой женщины. Увидеть, насколько правы критики, можно будет в кинотеатрах с 20 марта 2025 года. По крайней мере, стоит посмотреть на Галь Гадот в роли злой королевы, которая по классическому сюжету должна завидовать красоте Белоснежки в исполнении Зеглер.

Источники: Variety, ScreenRant