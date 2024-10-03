В фильме «Белоснежка» имя свяжут с силой женщины, а не с цветом кожи, — Рэйчел Зеглер

Исполнительница главной роли в ленте «Белоснежка» Рэйчел Зеглер говорит, что римейк мультфильма Disney 1937 года изменил происхождение этого имени, которое больше не связано с внешностью.
По словам актрисы в недавнем интервью Variety, фильм меняет причину того, почему его героиню назвали Белоснежкой. В оригинале оно было связано с тем, что у принцессы Disney «кожа белая, как снег». Римейк дает новую трактовку, соответствующую современным тенденциям:
«Это [трактовка] вернулась к другой версии «Белоснежки», рассказанной в истории, где она пережила снежную бурю, которая произошла, когда она была младенцем. Поэтому король и королева решили назвать ее Белоснежкой, чтобы напомнить ей о ее стойкости. Одним из ключевых моментов нашего фильма для любой молодой женщины или молодого человека является память о том, насколько вы сильны на самом деле».
Римейк анимационного фильма «Белоснежка» вызвал бурные споры с самого анонса. Часть критики направлена на саму Зеглер — латиноамериканская актриса будет играть персонажа с указанной выше оригинальной историей. Также в сети критикуют попытки заменить классический сказочный сюжет историей о лидерстве сильной женщины и уменьшение роли принца в истории.
Многим не понравилось посыльное использование анимационных элементов в живой ленте: особенно чувственным стало использование мультяшных гномов вместо живых актеров низкого роста. Против такого представления гномов высказался известный актер Питер Динклэйдж — по его мнению, фильм подпитывает вредные стереотипы о людях с карликовостью. Некоторые пользователи социальных сетей спрашивали, зачем тогда снимать фильм с живыми актерами, если значительная его часть — анимация.
Новый факт об изменении происхождения имени Белоснежка лишь подливает масла в огонь дискуссий. Также не сразу понятно, о какой «другой версии» Белоснежки говорит Зеглер. Фильм 1937 года основан на народной сказке в обработке братьев Гримм 1812 года. Есть предположение, что авторов вдохновили такие исторические личности, как испанская графиня Маргарета фон Вальдек из 16 века.
Также легко можно увидеть, что изменение истории касается цвета кожи оригинального персонажа. Но актриса в своем комментарии обходит этот момент и вместо этого связывает происхождение имени с силой женщины. Увидеть, насколько правы критики, можно будет в кинотеатрах с 20 марта 2025 года. По крайней мере, стоит посмотреть на Галь Гадот в роли злой королевы, которая по классическому сюжету должна завидовать красоте Белоснежки в исполнении Зеглер.
«Я болею за ядовитое яблоко»: трейлер «Белоснежки» от Disney собрал миллион дизлайков на YouTube
Источники: Variety, ScreenRant
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: